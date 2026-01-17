影/鄰居太漂亮有問題？噁男潛民宅偷拍洗香香遭逮

宜蘭縣羅東鎮市區住宅區日前發生偷窺事件，一名22歲吳姓男子因覺得鄰居女子長相漂亮，竟連續兩天深夜到民宅外持手機偷拍。所幸浴室窗戶有毛玻璃阻擋，未讓男子拍到隱私畫面，但其行徑仍引發街坊恐慌，警方獲報後循線追查，吳男到案坦承偷窺。

陌生男子拿智慧型手機在屋外偷拍 。（圖／警方提供）

據悉，該名吳姓男子因就學關係借住親戚家，1月13日及14日連續兩晚，騎著電動腳踏車在深夜時分來到羅東鎮某民宅前，拿起手機對著屋內拍攝。監視器畫面顯示，男子第一次作案時在民宅前停留好一陣子才離開，隔天再度前來時，見到有機車經過還假裝轉身離開，待機車駛離後又拿著手機對屋內狂拍，異常舉動被鄰居察覺報警。

羅東分局開羅所所長張任廷指出，羅東鎮市區住宅區日前傳出有陌生男子拿智慧型手機在屋外偷拍，儘管遭偷拍的住宅與浴室門窗皆緊閉，浴室的霧狀玻璃也無法透視，但是住宅區出現偷窺男子偷拍行徑，立刻引發附近街坊間議論，人心惶惶。警方獲報後不敢大意，根據被害人提供線索，積極循線追查出偷窺行為人身分，行為人到案坦承偷窺，手機內確實有該民宅外觀照片，不過沒有發現相關隱私照片，警方訊後依違反《社會秩序維護法》第83條裁處6000元以下罰鍰。

警方訊後依違反《社會秩序維護法》第83條裁處6000元以下罰鍰 。（圖／警方提供）

羅東分局呼籲，偷窺行為除了違反《社維法》，偷拍錄影他人隱私即違反《刑法》妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；若涉及性騷擾，還會觸犯《性騷擾防治法》，請勿以身試法。

