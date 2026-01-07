影/酒店幹部小黃車錢用丟的 運將抱怨遭持刀抵脖恐嚇

新北市今（7）日發生一起恐嚇案，一名酒店幹部上午8時許從中山區搭計程車回三重住處，下車時司機抱怨車錢用丟的，男子竟突然暴怒拿出刀子抵住司機脖子恐嚇，最後遭警方查獲送辦。

男子持刀恐嚇計程車司機遭警方查獲。（對／翻攝畫面）

警方調查，擔任酒店幹部的范姓男子（22歲），今（7）日上午8時許下班後從林森北路搭乘計程車返回三重，在三重區永福街下車時，因車子用丟的遭司機林姓男子（42歲）抱怨，未料范男竟突然暴怒，跑到駕駛座打開車門，持摺疊刀抵住運將頸部叫囂嗆聲。

廣告 廣告

警方查扣犯案用摺疊刀。（圖／翻攝畫面）

男子遭警方帶回派出所偵訊。（圖／翻攝畫面）

范男恐嚇運將後離開現場，運將也嚇得逃離打110報案，轄區三重分局警方獲報派員前往，員警獲報後約3分鐘抵達雙方均已離開，經查訪擴大搜索在附近巷弄內將發現范男，范男才坦承犯案交出犯案用刀械，警方訊後依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。

延伸閱讀

影/莊家班麻油雞跨年夜遭襲！ 雙北10家店湯底被丟不明粉末

網路出現4則跨年夜恐嚇言論 刑事局查獲1嫌

新北婦嫌太吵「公車上嗆殺情侶」 遭告恐嚇警傳喚到案