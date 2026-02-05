影/醉男見父跌倒以為被車撞 抓狂暴走警噴辣椒水壓制

台北市日前發生一起鬧劇，一名男子與家人聚餐酒醉後，見父親跌倒以為是被車撞，竟情緒失控朝路過車輛駕駛咆哮，甚至推擠附近店家門面，警方獲報到場噴呀辣椒水才將他壓制管束。

男子酒後情緒失控在路邊鬧事遭警方管束。（圖／翻攝畫面）

北市中山分局中山二派出所1月31日18時許接獲民眾報案，稱中山北路2段65巷內疑似發生打架糾紛，立即出動線上警力趕赴現場處置，經查鄭姓男子（35歲 ）與家人在附近一間卡拉ok聚會，眾人欲離開時鄭男父親在門口不慎跌倒，鄭男酒後誤以為爸爸被車撞，便情緒失控上前理論。

廣告 廣告

鄭男對路過車輛駕駛咆哮，該車駕駛急忙解釋沒有其父親，其他家人在一旁勸說，駕駛開車離去後鄭男仍失控在路邊大叫無法控制，附近店家深怕被波及嚇得暫時關門，場面一度混亂。

警方到場時鄭男仍情緒激動，為維護現場民眾安全，員警依警察職權行使法對鄭男噴灑辣椒水壓制實施管束，管束期間鄭父情緒亦突發激動且勸阻不聽，警方遂將父子2人併同管束，全案調查後確認現場並無打架情事，待2人情緒平穩後由親友帶回，結束一場鬧劇。

警方呼籲，民眾聚餐飲酒應適量，避免因酒後行為失控，警方針對各項暴力違法行爲將依法究辦。

延伸閱讀

影/北捷圓山站爆男子失控闖閘門 警壓制管束強制送醫

影/男子遭逢巨變情緒失控 北醫門口隨機毆路人

影/艋舺青山宮暗訪首夜爆衝突 醉男超商內失控遭警管束