影/醉男鬧大直捷運站 保全持鋼叉、站長噴辣椒水制止畫面曝

今（27）日下午15時46分，警方接獲報案，有一名50歲男性喝醉酒，和站務人員發生肢體衝突，警方立即前往現場，原來是這名男子因為喝醉酒，要搭車遭拒，一時情緒激動，作勢要攻擊勸阻的站務人員，站務人員和保全分別拿鋼叉和辣椒水制止，過程中站長無名指稍微擦傷外，無人員受傷。

一名陳姓男子因喝醉酒失控，在台北捷運大直站咆哮，遭站務人員制止。（圖／警方提供）

根據警方了解，今日15時46分接獲報案，有民眾指稱大直捷運站內有男子情緒激動，和站長以及保全人員發生肢體衝突，原來陳姓男子因工作問題，與老闆在電話中發生爭吵，陳男與兒子2人步行至大直捷運站，準備搭車返家時，陳男因酒後情緒不穩，突在捷運站內大吼大叫，大直站廖姓站長見狀上前攔阻進站，然現場陳男情緒仍激動，便遭站長噴辣椒水及保全持鋼叉、盾牌控制。

警方也在獲報後一分鐘內，緊急趕到現場，所幸最後僅有大直站站長，在控制陳男過程中，右手無名指稍微擦傷外，其他並無人員受傷，陳姓男子也因觸犯社維法第72條第一款於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧不聽禁止，被警方逮捕。

