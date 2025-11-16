影/醫學革命！心臟3D列印、微奈米機器人亮相深圳高交會
大陸第二十七屆中國國際高新技術成果交易會正在深圳舉辦，展示5000餘項全球科技前沿成果，其中類器官列印技術和微奈機器人等新科技成為矚目焦點，展現未來醫藥學發展新方向。
《央視新聞》15日報導，在國際高新技術成果交易會現場，一個像心臟一樣跳動的類器官引人注目，這是通過3D生物列印機製作而成。這種心臟類器官由多能幹細胞經過約8天分化培養而成，不僅具備跳動功能，還有極大的醫學應用價值，可用於檢測藥物對心臟的安全性影響。
這台生物列印機使用的是由多能幹細胞分化出的功能細胞製成的「生物墨水」，能夠規模化列印特定類器官。據介紹，這是世界上首台可自動化、高通量大量生產類器官的設備，生產效率可達每天超過10萬個類器官，處於國際領先水平。
展會上另一項引人矚目的技術是微奈機器人，它們能在人體內充當「藥物快遞員」。其中展示的磁控奈米機器人集群由0.1微米大小的奈米機器人組合而成，大小僅為頭髮絲的1/1000，組成指甲蓋大小的機器人集群需要100萬以上的奈米機器人。
這些微奈機器人通過磁力控制，可根據目標實現特定任務。例如，已完成的栓塞機器人表面塗覆凝血因子，能用於堵塞血管，通過磁場聚集並利用熱激發凝血因子效果，實現永久性堵塞。這些技術未來有望應用於腦血管栓塞治療和癌症治療等領域。
研發人員表示，控制這些微小粒子集群是極具挑戰性的工作，「比如拿一個足球讓它移動較容易，但控制100萬個足球一起移動的複雜度會上升很多數量級。」目前，研發團隊已開始運用AI強化學習方法，提升機器人的智能效率和磁場控制能力。
這些微奈機器人還可根據設計擁有不同大小、形態和功能。展會上展示的一種不足一平方公分的貼片，未來可作為治療胃潰瘍的精準藥物「外賣員」，通過外部磁力設備引導至病患處送藥，實現體內精準治療。
延伸閱讀
驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」
台股將再創歷史新高？ 法人推演輝達財報3劇本
萬物逃不過內捲？租賃市場價格腰斬 陸機器人慘變廉價勞工
其他人也在看
3D列印.VR沉浸體驗 龐貝古城倫敦重現
義大利古城龐貝，曾經被，維蘇威火山，一夕掩埋的文明。如今正透過最新科技，重現生機。研究團隊運用高解析掃描，3D列印與沉浸式模擬，讓2千年前的街道、建築與生活，重現在世人眼前。 《龐貝末日》策展人 ...大愛電視 ・ 13 小時前
安集今年3D列印營收大增5倍超預期 明年擴產7成
太陽能廠安集 (6477-TW) 近年積極拓展 3D 列印領域業務，董事長黃國棟指出，受惠美國大廠的無人機訂單增加，今年 3D 列印營收將大增 5 倍，高出原預期的 3 倍，且因客戶需求穩健成長，明年 3D 列印營收至少再增加 50%，公司也啟動鉅亨網 ・ 22 小時前
Unreal Engine 6最快2028年推出？Epic執行長：打造遊戲、影視和元宇宙平台
Epic Games 執行長 Tim Sweeney 最近在日本東京舉行的 Unreal Fest 活動中，揭露了下一代遊戲引擎 Unreal Engine 6（UE6）的初步發展藍圖。根據活動中的主題演講，UE6 預計將在未來 2 年半左右，也就是約 2028 年時推出，其核心概念是融合了現有的 UE5 與《要塞英雄》生態系統（UEFN）的精華，打造一個更強大開發平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 21 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前