影/醫療暴力再現！ 南投醉男毆打急診護理師還攻擊員警

南投縣竹山鎮一名50歲蕭姓男子酒後就醫，竟在東華醫院急診室內對醫護人員施暴，毆打兩名正在為他止血的護理師，甚至在警方到場處理時仍不配合，還出手攻擊員警，最終被壓制送辦。受傷護理師已完成驗傷程序並提出告訴，院方也將提供法律協助，以杜絕醫療暴力事件。

南投縣竹山鎮一名50歲蕭姓男子酒後就醫，竟在東華醫院急診室內對醫護人員施暴，毆打兩名正在為他止血的護理師。（圖／警方提供）

警方表示，竹山分局於30日上午9點接獲東華醫院報案，指一名酒醉民眾就醫時情緒失控，毆打醫護人員。員警獲報後立即前往處理，但在處理過程中同樣遭到蕭男攻擊，最後將其壓制並帶返警局保護管束。

廣告 廣告

據東華醫院說明，當天清晨7點50分，蕭男由消防局救護車送往該院急診，檢傷發現左額有約零點五公分深的撕裂傷持續流血，醫師判斷需要縫合。現場粘姓、鍾姓專科護理師及曾姓護理師立即為其止血，卻遭到滿身酒氣的蕭男連續飆罵三字經、五字經，並拉扯醫療器材。

員警獲報後立即前往處理，但在處理過程中同樣遭到蕭男攻擊，最後將其壓制並帶返警局保護管束。（圖／警方提供）

當醫護人員出面制止時，蕭男竟暴力相向，出拳擊中粘姓護理師頭部及下巴，導致該名護理師出現頭暈症狀；另一名曾姓護理師則左手肘被抓傷挫傷。醫院立即通報警方前來處理，但蕭男見到員警仍不願配合，持續拳打腳踢。

護理人員在艱難情況下為蕭男施打破傷風針後，蕭男仍拒絕接受進一步治療，堅持要離開醫院。當員警陪同蕭男離院時，蕭男突然出手攻擊員警，隨即被警方壓制在地並帶回警局。此次事件共造成兩名醫護人員及兩名員警輕微受傷。

東華醫院已向受傷護理師致贈慰問金，並承諾提供相關法律協助，以保障醫護人員工作權益。（圖／警方提供）

東華醫院已向受傷護理師致贈慰問金，並承諾提供相關法律協助，以保障醫護人員工作權益。竹山警方則表示，蕭男訊後已依醫療法及傷害罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

不借打火機賠掉一條命！台中街友慘遭打死 3惡煞被起訴

基隆狠父拿「枕頭悶死5歲兒」 法院裁定羈押

借酒裝瘋？呂文婉爆女星「撈褲襠」強吻180cm人夫 2身分線索曝光