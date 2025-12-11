影／醫療與宣教的同行者 彰基禮拜堂正名向梅監務牧師致敬

▲彰基11日上午舉行「梅監務禮拜堂正名感恩禮拜」，正式將院內禮拜堂名稱定為「梅監務禮拜堂」。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院於今（11）日上午舉行「梅監務禮拜堂正名感恩禮拜」，正式將院內禮拜堂名稱定為「梅監務禮拜堂」。透過回顧中臺灣百年宣教與醫療歷史，向影響深遠的宣教師梅監務牧師致敬，展現彰基對歷史事實、信仰精神與文化記憶的重視。

梅監務牧師（Rev. Campbell Naismith Moody）於1895年抵臺宣教，與蘭大衛醫師（Dr. David Landsborough III）共同推動中臺灣的醫療與宣教事工。蘭醫師奠定彰化地區醫療基礎，而梅牧師則走遍中部地區，建立超過二十間教會，被尊稱為「臺灣街頭佈道之父」。其宣教歷程飽含艱辛，雖長期受病痛折磨，又於1915年痛失同行宣教的髮妻，仍選擇留在臺灣，持續回應上帝的呼召。

▲兵政隆董事長(中)、陳穆寬總院長(右2)、盧啟明牧師(左2)、江季蓉處長(右1)、肯當迪洛安牧師(左1)為梅監務禮拜堂正名揭牌。（圖／彰化基督教醫院提供）

過去「梅監務」一名曾有多種漢字寫法。經教會史學者阮宗興長老查考，並由彰基文史博物館與臺灣基督長老教會歷史檔案館比對清代官方文件、1896年《南部大會議事錄》、手稿、影像與文物等史料，證實「梅監務」為當時最常使用、亦最符合史實的名稱。此次正名象徵回到歷史原點，以正確的稱呼致敬其生命奉獻。

▲梅監務禮拜堂正名揭牌後，全體見證重要的時刻。（圖／彰化基督教醫院提供）

董事長兵政隆牧師指出，今日彰基全體同工齊聚一堂，共同迎來一個極具紀念意義的時刻。院方特別向兩位共同創辦人—蘭大衛醫師與梅監務牧師獻上深切的敬意。其中，梅監務牧師長年肩負福音宣教使命，不僅致力於醫院事工，也陪伴彰化中會推動中部地區的宣教發展，貢獻深遠。今天特別為了這一個正名，大家一起共襄盛舉。願上主的恩典賜福與我們同在，從今時直到永遠。

彰基總院長陳穆寬教授表示，我們重視歷史，並加以正名是相當重要的，因為唯有回到歷史的現實面，為我們的梅監務牧師正名。我們才能夠把梅監務牧師，在台灣辛苦的醫療宣教工作，重新認識並大力推廣。願上帝的福音，不只照亮彰化城，也照亮整個台灣。我們如果行有餘力，也會照著梅牧師跟蘭前院長的精神，把這份耶穌基督的愛傳揚到世界各地。

臺灣基督長老教會歷史檔案館主任盧啟明牧師受邀出席，他指出：「在聖經傳統中，命名象徵身分、使命與關係，名字承載著記憶與意義。」正名不僅修正文字，更意味重新凝視歷史與信仰。彰基文史博物館館長陳雅莉亦表示，此次正名是「記憶的重建」，以正確書寫「梅監務」之名，向這位終身奉獻臺灣的宣教師表達深刻敬意。

未來彰基將持續深化研究、典藏與公共教育，推動臺灣醫療宣教史的保存與推廣，讓梅監務牧師與眾多宣教師的生命足跡被更多世代看見，延續「以醫療服事人群、以信仰關懷生命」的核心使命。