影/重回張文殺人現場！北市警「3D雷射掃描」2案發地點

張文涉嫌在北車及中山南西地區犯下隨機攻擊案，造成多人死傷。檢方昨於懷愛館解剖罹難者遺體釐清死因，北市警局鑑識中心今（24日）上午9點重返誠品南西店的案發現場，針對室內各案發地點及一樓南京西路實施3D掃描作業，接下來也會前往台北車站的案發第一現場。

警方目前在誠品南西店的案發現場3D雷射掃描重建中。（圖／資料畫面，中天新聞）

警方表示，1219專案小組運用先進的3D雷射掃描技術，完整記錄現場空間結構與物證位置。警方指出，此次使用的掃描設備性能優異，掃描範圍可達150公尺，每秒可捕捉2百萬個數據點，僅需約10分鐘即可精確擷取空間座標、雷射反射強度及RGB影像資料。

警方在張文租屋處發現他的筆電，所幸硬碟沒被燒毀。（圖／翻攝Threads）

這項數位化作業能快速且精準地記錄案發現場的環境、物件立體座標及影像，為後續犯罪過程還原提供關鍵依據。鑑識人員透過3D重建技術，可在不干擾現場的前提下反覆檢視與比對證據，有助於深入分析案件細節。

張文房間床上發現2個平板電腦，紀錄關鍵預謀犯案證據。（圖／翻攝畫面）

完成誠品南西店的掃描作業後,警方隨即前往台北車站第一現場進行相同程序,力求完整保存所有案發地點的狀況,以利檢警釐清案件真相。

張文大學時用自拍照當報告範例。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

