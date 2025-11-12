（影）重大空難！土耳其C-130軍機墜毀喬治亞山區 機上20人全數罹難
[Newtalk新聞] 土耳其空軍一架C-130「大力神」（Hercules）軍用運輸機11日上午在喬治亞（Georgia）東部靠近亞塞拜然（Azerbaijan）邊境墜毀，機上20名官兵包括飛行員與後勤人員全部罹難。土耳其政府當晚確認死亡人數，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）公開哀悼，稱遇難者為「烈士」，並與喬治亞、亞塞拜然領導人通話協調救援。喬治亞當局已展開刑事調查，搜救團隊在山區殘骸現場作業，但因地形崎嶇與濃煙阻礙，行動進展緩慢。
這架C-130E型運輸機從亞塞拜然甘賈（Ganja）機場起飛，執行例行軍事物流任務，返回土耳其途中進入喬治亞領空數分鐘後，從雷達消失，未發出任何求救訊號。社群媒體流傳的影片顯示，飛機疑似空中解體，機身碎片與燃燒殘骸散落山坡，部分機翼與引擎嚴重扭曲。土耳其國防部表示，事故發生於當地時間上午10時許，機上人員皆為軍職成員，無平民乘客。製造商美國洛克希德馬丁公司發聲明致哀，並承諾配合調查。
事故原因尚未釐清，初步推測可能涉及結構故障或天候因素，但部分媒體與社群討論指向外部攻擊，引發高加索地區安全疑慮。土耳其內政部長透露，喬治亞高層官員已親赴現場督導，三國聯合救援隊伍包括直升機與地面人員，已發現罹難者遺體，但完整黑盒子尚未找到。艾爾段呼籲國民祈禱，並強調將以最小損失克服災難。
C-130為美製中型戰術運輸機，具備短距起降能力，用於運輸貨物與人員，包括台灣在內多國空軍採用；土耳其空軍1960年代引進為空軍運輸主力。此次事件為該型機近年罕見重大空難，凸顯軍事航空安全挑戰。
