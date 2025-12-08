(影) 重奪堤喀村! 烏軍閃電反擊百俄軍慘死 無人機秒摧坦克與假升旗「演員」

[Newtalk新聞] 烏俄戰事持續膠著之際，烏克蘭軍方近日於多個戰線傳出進展。經過兩週激戰，烏軍成功奪回位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州的堤喀村。該地於 11 月 21 日遭俄軍占領，距離重要城市紅軍城僅約 6 公里。烏方表示，此次收復行動對穩定前線具戰略意義。





經過兩週激戰，烏軍成功奪回位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州的堤喀村。 圖:翻攝自X帳號@JulianRoepcke





烏軍「Skhid」作戰指揮部同日公布紅軍城方向戰果，指出僅在白天作戰時段，便成功阻止俄軍 45 次進攻，並殲滅 110 名侵略者（其中 83 人確認死亡）。此外，烏軍摧毀 7 輛車輛與特種裝備、1 輛摩托車、26 架無人機，同時擊中一套火砲系統及12 座俄軍掩體，顯示烏軍在該軸線有效遲滯俄軍攻勢。

烏軍「Skhid」作戰指揮部同日公布紅軍城方向戰果，指出僅在白天作戰時段，便成功阻止俄軍 45 次進攻，並殲滅 110 名侵略者（其中 83 人確認死亡）。 圖:翻攝自X帳號@Maks_NAFO_FELLA





多段烏軍公布的前線影片也顯示烏軍在不同方向成功打擊俄軍目標。在庫爾斯克方向，「鋼鐵邊防」部隊以精確火力摧毀一輛隱蔽的俄軍坦克；隨後，「吸血鬼」無人機小組擊破一處掩體，而 FPV 無人機操作員則接連命中天線、彈藥庫與防禦陣地。





此外，在紅軍城方向，烏軍特種部隊則擊毀俄軍試圖製造「升旗作秀」的拍攝行動。根據烏軍消息，兩名俄軍「演員」在進行擺拍時遭無人機鎖定並立即擊斃，俄軍滲透路線隨後遭烏軍砲火封鎖，導致俄軍在該區一日內傷亡逾百人。烏軍形容，遺留的國旗與攝影器材成為俄方宣傳敘事破功的證據。





另在萊曼軸線，烏克蘭特種部隊於揚皮爾東側邊緣攔截一支俄羅斯破壞小組。在無人機支援下，三名滲透的俄軍成員被迅速擊斃，行動成功阻止敵軍在當地製造混亂。烏軍強調，近期多起反滲透行動突顯烏軍在精準打擊與戰場監控上的優勢。

