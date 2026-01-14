影／重磅加盟新北國王啦啦隊 全恩菲：我真的非常幸福





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

TPBL新北國王14日正式宣布，韓籍的全恩菲（전은비）正式加入啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS行列，全恩菲曾於12月20、21日擔任國王主場聖誕嘉賓，她甜美形象與充滿感染力的表現，擄獲球迷目光。

對於此次加盟，全恩菲表示，能再次回到新北國王主場，真的非常期待，還在留言區寫下「我真的非常幸福」。此次球團也同步宣布，將於2月1日為全恩菲舉辦見面會，讓球迷能近距離與女神互動。

新北國王正式宣布全恩菲正式加入NEW TAIPEI QUEENS行列。（圖／IG：newtaipeikings）

