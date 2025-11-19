影／重視基層建設超越派系 林世賢為基層村里鄰長發聲

▲彰化縣長參選人林世賢為基層村里鄰長發聲應提高建設經費建議權與福利。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】村里鄰長是地方最基層的民意代言人，最了解民意心聲與需求，但有關目前村里長基層建設經費補助偏低，彰化縣鄰長奔波協助政策宣導，卻迄無交通補助費，彰化縣長參選人林世賢今（19）日為其發聲，主張有關村里長基層建設經費「加倍補助」、鄰長每個月交通補助費1,200元，並恢復舉行村里民大會！

19日上午在彰化扇形車庫停車場旁-後站廣場舉行的為基層村里鄰長發聲的記者會，彰化市73里有近9成左右的里長，在彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁帶領之下踴躍出席，也有部分外鄉鎮村里長到場關心並聲援。

▲彰化市近9成里長出席林世賢為村里鄰長發聲的記者會。（圖／記者林明佑攝）

林世賢表示，為推廣基層建設，進而提升基層建設效率，應提高目前村里長建設經費的補助額度（每案最高上限為10萬元），以「加倍補助」為基礎，甚至讓村里長也可建議大型建設，因為里長最了解地方基層建設的需求，擴大其基層建設的權限，也有助於避免村里長受派系或政黨的左右。

再者，林世賢也主張，除了加倍補助村里長的基層建設建議金額，也應提高村里長的保險費，讓經年累月在第一線為民服務的村里長增加保障；同時林世賢也允諾，未來若能入主縣府，將立即恢復舉行已中斷多年的村里長大會，聽取第一手的民意。

此外，目前除了台北市、新北市、桃園市、台中市高雄市等直轄市，以及南投縣、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣等縣市，都有編列金額不等的交通補助費，給長年為民服務的鄰長，但身為六都之外的第一大縣，彰化縣卻迄今無此措施；林世賢承諾，未來比照其他縣市，依法編列，鄰長每個月1,200元交通補助費，後續再視財政與執行效益進一步調整。

同時，有鑑於台灣多天災，為了未雨綢繆，林世賢未來若入主縣府，也計劃建置韌性防災機制，以村里為單位，例如花蓮光復鄉水災，大馬村長王梓安，成功拯救全村村民生命，就是成功的範例，林世賢強調，防災計劃當然要有整體性，但執行面就要以村里為單位。