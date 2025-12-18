影／金世正為戲揹8公斤道具 笑談姜泰伍裸上身「隨時準備上陣」





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

浪漫古裝韓劇《月亮在江邊流淌》本週即將完結，男女主角姜泰伍、金世正跨海向台灣觀眾問候。金世正因「包袱商」的角色設定，在劇中有不少揹著貨物行走、銷售的橋段，後來因兒報名重訓課，除此之外，姜泰伍感嘆地說：「其實我覺得有點委屈，拍攝日期和時間會變來變去，飲食和睡眠都變得不規律，所以也沒時間運動，肌肉就會減少，裸戲大概就是在那時候拍的，所以我覺得很可惜」，金世正聽了貼心補充道：「泰伍哥的裸露戲每次都準備得很完美」，並爆料「他都說：『我隨時準備上陣』」，兩人逗趣的互動相當可愛。

浪漫古裝韓劇《月亮在江邊流淌》本週即將完結。（圖／friDay影音提供）

