影》金價狂飆！男抱大盒「假黃金」想變現 銀樓秒抓1破綻

國際金價持續飆高，每盎司直逼5000美元（約台幣157921元）大關。然而卻有銀樓踢爆，有男子攜帶大量外觀近似黃金的金屬物品，要求店家回收，不料被銀樓一眼識破。該男子事後仍不死心，還作勢踢桌挑釁，好在事態沒有擴大。

銀樓業者在Threads發文指出，一名顧客今（23）日攜帶象棋箱進入店內，箱內裝有大量外觀近似黃金之金屬物品，要求現場檢測與回收。第一時間，現場工作人員就察覺其色澤與比重明顯異常，但仍依標準作業流程，保持冷靜與專業，未打草驚蛇。

而男子將這些金屬全數取出後，銀樓逐一進行檢測，並於合法、合理前提下，全程錄影與錄音存證，經完整檢測確認，該批物品並非黃金，實際成分為「銅與鋅之混合物」。

業者稱，現場已明確告知該男子，「本店不回收此類物品，請其全數自行帶回」，但對方離店後仍於門口停留，並二度返回店內作勢踢桌挑釁，好在兩方沒有進一步衝突。

銀樓業者強調，會做完檢測目的僅有一個，公布影片也不是為了渲染事件，而是為了提醒產業、守住專業底線，並保護更多同業，避免類似事件再次發生。

文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「這種看起來很像真的，小心公園的老人，這種假金會被拿去公園騙老人」、「黃金與黃金碰撞的聲音也怪怪的」、「金價創新高，金光黨要復出了嗎」。

