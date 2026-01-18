影／「金唱片後遺症」還沒結束！ TWS與蔡依林合體跳撒嬌舞影片曝光





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

第40屆《金唱片頒獎典禮》雖已落幕一週，餘韻卻仍讓不少粉絲「走不出大巨蛋」。韓國人氣男團 TWS 昨（17）日晚間驚喜釋出與頒獎嘉賓 JOLIN 蔡依林共跳「撒嬌舞」的影片，影片曝光也讓大批粉絲直呼：「夢幻聯動成真！」、「媽咪直接跳成傲嬌舞」。

而同樣作為頒獎嘉賓的台灣男神 許光漢，典禮當天也和 TWS 合體拍攝一支「厭世版」撒嬌舞。事實上，JOLIN早在去年底就已率先跟上「撒嬌舞」風潮，這次在金唱片後台與原唱同台尬舞，也成為典禮驚喜彩蛋之一。

韓國天團 TWS 與天后蔡依林在「金唱片頒獎典禮」後台合體跳「撒嬌舞」掀起粉絲暴動。（圖／IG：tws_pledis）





