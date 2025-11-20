(影) 針對台灣有事? 解放軍72小時台海密集行動 68軍機、多批次艦艇威嚇

[Newtalk新聞] 中國近日在台灣週邊海域進行長達 72 小時的密集海空活動，引起外界對相關動態的關注。根據公開資料，在 3 日內，中國多批次軍機與艦艇出現在台灣周邊空域及海域，各單位陸續公布相關紀錄。有專家指出，這恐與日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論有關。





根據現有資訊，72 小時內共有 68 架中國軍用飛機在台灣周邊空域活動，航跡分布於台灣防空識別區周邊。台灣方面依程序派遣兵力警戒，並持續監控整體空中動態，以掌握飛機的行動情況。

海上部分，中國海軍艦艇在同一時段維持一定數量的活動，位置涵蓋台灣周邊多處海域。相關單位透過情監偵手段掌握艦艇動向，並記錄其航行狀況。各項資料仍持續更新中，並由相關單位整理建檔。





近期兩岸情勢受到外界關注，此次海空活動的規模及頻率亦成為多方觀察焦點。不同國家與媒體針對此事有各自報導，並整理公開資訊供外界參考。各方依據現有資料持續關注後續是否有新增動態。





目前，相關單位已將各項紀錄整理並陸續對外說明。外界正在持續留意是否會出現更多活動訊息，並根據後續資料更新掌握情況。

