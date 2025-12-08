影/釣魚台恐成中日角力「引爆點」？ 帥化民曝光原因

中日關係持續緊繃，退將帥化民分析指，釣魚台問題恐成為中日關係「最敏感且最危險」的測試點，一旦大陸選擇更強力方式介入，日本恐面臨無法迴避的壓力，區域局勢也連帶升溫。

退將帥化民。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

帥化民在中天節目《前進戰略高地》表示，釣魚台既是主權爭議象徵、又不屬於日本本土，操作空間大，「釣魚台就是中日關係最好的測試點。中方說是中方的，日方說是日方的，各說各話，誰也說服不了誰。」

帥化民強調，日本首相高市早苗等人主張的「台灣有事就是日本有事」已把話說滿，一旦局勢升高，日本勢必反應，「如果中國大陸在釣魚台大力度測試，日本很難不反應，這一招是最難應付的。」

帥化民表示，儘管中國大陸至今未採取更激進動作，但外交與經濟封鎖卻持續深化，「大陸現在的手法是外交上讓你孤立、經濟上讓你難受。旅遊不去了、經貿不放寬，就是看你日本會不會軟化。」

帥化民說，目前日本加速在琉球、與那國島、馬毛島等地部署軍力，以強化第一島鏈的存在，而這一切都在美國默許下進行，但他認為，若高市在軍武上不收斂，日本恐淪為「美國消耗中國的棋子」。

