影》一鍵查詢！「北宜高鐵命運好好玩」上線 揭露倒楣戶

民間團體聯合製作「北宜高鐵命運好好玩」網站，整合北宜高鐵沿線路廊、禁限建範圍、特定區等資訊。（圖／公民幫推）

高鐵延伸宜蘭案今年8月環評過關，民間團體聯合製作「北宜高鐵命運好好玩」網站，整合沿線路廊、禁限建範圍、特定區等資訊，讓民眾可輕鬆查詢北宜高鐵建設與自家的關聯性。

公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、守護宜蘭工作坊、臺灣鐵路產業工會、實現會社等民間團體今共同推出「北宜高鐵命運好好玩」全民參與網站。

公民幫推祕書長方瀚賢表示，網站內容整合高鐵沿線路廊、禁限建範圍、特定區等資訊，以淺顯語言分類為七大類受影響的地址，包括北宜高鐵「暴發戶」、「限建戶」、「受災戶」、「漠視戶」、「絕緣戶」、「倒楣戶」及「盤子戶」。

廣告 廣告

方瀚賢說，民眾只要輸入自家地址，就可一鍵查詢自家與北宜高鐵計畫之間關聯性，包括自家地址是否位於高鐵預定路廊範圍、禁限建區，以及是否受到高鐵計畫的影響，讓全民都能理解這項公共建設計畫背後所必須付出的社會成本。

公民幫推理事長黃建興指出，網站成立目的是把路廊、禁限建與影響範圍做成一鍵查詢，讓每個人知道自家與北宜高鐵計畫之間的關聯性，任何重大公共建設都應建立在透明資訊、可比較的替代方案與完整公眾參與的基礎上。

黃建興強調，這項網站的誕生，是因為「資訊不透明、程序未完備、居民無所適從」的情況在北宜高鐵案中一再重演，畢竟如此重大的一個建設計畫不能只靠口號，應把可行性、財務與程序攤開來，讓公民參與回到正軌。

宜蘭縣前建設局長及台鐵前副總工程司林旺根強調，比起直鐵方案，高鐵延伸宜蘭將穿越四鄉鎮10多個村里，徵收400公頃多公頃土地、拆遷140多棟民宅，衝擊六個傳統聚落，卻僅設一站，對國5運量移轉紓解效果不到5％，運輸效益幫助有限，反而會分食台鐵東線宜蘭至南港的運量，嚴重弱化北宜鐵路運輸功能，屆時只會出現「雙鐵雙輸」局面，且高鐵延伸除徵收大量優良農田與建物，對沿線農業生產及鄉村環境帶來重大衝擊，集中發展單一車站特區的模式，也與宜蘭歷任縣長推動的「各鄉鎮均衡發展」藍圖背道而馳。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘感嘆，原本研究多年的「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」被突然改為「高鐵延伸宜蘭案」，相關可行性研究尚未完備就逕行進入環評，已違反《政府公共建設計畫先期作業實施要點》的基本程序，造成地方居民與公眾普遍質疑決策正當性。

康芳銘強調，任何重大公共建設都應建立在透明資訊、可比較的替代方案與完整公眾參與的基礎上。立法院早於112年6月28日決議，要求交通部將「與高鐵路廊接近且採台鐵技術可行的直鐵方案」納入評估，但至今仍未落實。

前交通部長賀陳旦認為，台鐵公司化後，關鍵不是換招牌，而是把角色從「被動維持」轉為「主動治理」，以安全與準點為核心KPI，建立資產與路網的長期投資計畫，並用更透明的財務與績效管理換回社會信任，東部運輸要改善，也應以台鐵提速、瓶頸改善與轉乘整合為主軸，讓公司化成為服務升級與永續經營的起點。

台鐵產業工會提到，高鐵延伸宜蘭將徹底改變台鐵東部路線運輸角色，交通部未準備好因應計畫，包含宜蘭在地運務管理段已因公司化因素併入花蓮，造成管理能量外移，難以應付高鐵轉運與競爭，及台鐵因高鐵東延造成每年多達8億元的直接票箱損失，讓仍持續虧損的台鐵面臨永續經營的嚴峻挑戰，整體服務與安全勢必有所犧牲。

更多中時新聞網報導

趙小僑願破尺度拍片 劉子銓尬喊不想看

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成

米可白穩交孫綻 怕閃婚嚇壞經紀人