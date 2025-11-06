(影) 鎧甲、山毛櫸＋榛果樹？ 俄軍援委內瑞拉 專家：宛如當年古巴危機

[Newtalk新聞] 近期美國川普政府與委內瑞拉馬杜羅政府間的衝突局勢不斷升溫，美軍甚至在南加勒比海地區部署大量軍艦，準備應對可能與委內瑞拉爆發的衝突。然而，近期有俄羅斯官員公開宣布，克里姆林宮正在向委內瑞拉提供軍事援助，部分防禦性軍備也已陸續抵達加拉加斯，甚至不排除向委內瑞拉提供「榛果樹」中程導彈、「口徑」巡弋飛彈等武器的可能性，進一步加劇了美委兩國間的緊張關係。





《騰訊網》軍事專欄作者「墨甲戰刃」發布文章指出，俄羅斯國家杜馬 (議會 ) 國防委員會第一副主席阿列克謝．茹拉夫列夫 ( Alexey Zhuraviev ) 日前接受媒體訪問時表示，由於委內瑞拉是俄羅斯最為重要的軍事技術合作夥伴之一，俄羅斯正陸續向委內瑞拉提供軍事援助，包含「鎧甲-S1 」、「山毛櫸-M2E 」防空系統在內的各項軍備近期也透過伊爾-76 運送至加拉加斯，大幅提升了委內瑞拉的防空能力。

廣告 廣告





面對美國的軍事威脅，委內瑞拉軍方也開始運轉，在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號





茹拉夫列夫稱，雖然俄羅斯對委內瑞拉的詳細軍援內容屬於機密，但沒有任何法規或國際協議限制俄羅斯對委內瑞拉的軍事援助，「我認為，俄羅斯向『友好國家』提供新型的『榛果樹』導彈，或久經戰場考驗的『口徑』巡弋飛彈等武器的行為，不存在任何障礙」。





「墨甲戰刃」表示，雖然目前仍不確定俄羅斯是否主動向委內瑞拉提供「榛果樹」、「口徑」等攻擊型武器，但光是向委內瑞拉交付「鎧甲-S1 」，就能大幅強化該國的近程防空能力，彌補委內瑞拉防空體系中的缺陷。「墨甲戰刃」稱，目前委內瑞拉已在全國各地部署了 12 套 S-300VM 遠程防空系統以及 12 套「山毛櫸」中程防空系統，缺乏近程防空的設施，「『鎧甲-S1』的援助，正好填補了委內瑞拉的短處」。





近日有消息聲稱，俄羅斯打算在美國後院古巴及委瑞內拉部署榛果樹高超音速導彈系統。 圖：翻攝自 xiao Y X 帳號





「墨甲戰刃」也進一步指出，倘若俄羅斯真的向委內瑞拉提供「榛果樹」，委內瑞拉將具備打擊美國中、南部重要設施的能力，甚至可能直接威脅川普所在的華盛頓特區。且由於「榛果樹」具備最大飛行速度超過 10 馬赫、末端飛行時可進行蛇行機動的特點，美軍幾乎無法對其進行有效的攔截，「對美國來說，『榛果樹』部署在委內瑞拉的造成的衝擊，與當年的古巴導彈危機幾乎沒有任何差別」。





「墨甲戰刃」認為，俄羅斯突然大規模軍援委內瑞拉的主因，與美國川普政府先前計畫向烏克蘭提供「戰斧」巡航導彈的行為有關，強調援助委內瑞拉就是「針對美國的最強反制手段」。除了委內瑞拉外，俄羅斯也在 10 月中旬通過了與古巴的新軍事合作協議，「墨甲戰刃」推測俄羅斯可能透過強化古巴、委內瑞拉等國的方式，在美國的「後院」打造反美聯盟，進一步加強自身與周邊國家和美國間的對立形勢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普知道結果後大罵瘋子! 34歲馬姆達尼當選紐約市長 創造了「3個紀錄」…..

中國福建艦入列! 中美航母戰力大比拚 中暗藏「這款」新型艦載機 連美國都沒有