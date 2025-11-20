影／長榮航空幼苗計畫 運動陪伴彰化家扶孩子勇敢茁壯

▲長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，團隊特別前進彰化家扶舉辦今年度最終場一日運動體驗活動，帶領彰化家扶扶助兒少一同度過充滿活力與歡笑的一天。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】長榮航空落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，秉持以運動啟發孩子自信、團隊合作與相互鼓勵的精神，持續推動長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」。團隊特別前進彰化家扶舉辦今年度最終場一日運動體驗活動，帶領彰化家扶扶助兒少一同度過充滿活力與歡笑的一天。

長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自2023年推動以來，累計已有超過千名孩童參與。透過運動交流、團隊競賽與體能訓練，鼓勵孩子在運動中培養勇氣、合作精神與自我挑戰；本次活動過程透過運動指導結合公益，讓不同背景的學生在體驗運動樂趣的同時互相認識、激勵彼此。活動在專業教練與隊輔全程陪伴下，規劃多項趣味運動關卡與團隊競賽，讓孩子們在輕鬆氛圍中探索運動的多樣可能；同時透過學生實作與專業指導，協助提升運動技能、突破自我，也為未來開啟更多契機。

為使孩子們擁有更豐富的體驗，長榮航空並特別準備跑衣與物資贈與每位參與的學童，不僅作為活動紀念，更象徵對孩子們的支持與鼓勵，期盼激發持續參與運動的熱情，勇敢迎向未來挑戰。就讀國中二年級的小陳分享：「這是我第一次接觸專業訓練，能感受到突破自我的成就感，也在團隊合作關卡中學會與同伴互相支持、一起完成挑戰。」

就讀國中一年級的小光開心地表示：「能穿上專業跑衣、與教練一起訓練，讓自己更有信心，也更想持續運動，希望自己未來可以成為一位國手。」孩子們純真而真誠的回饋，成為活動最動人的成果之一，也再次印證運動帶來的力量與影響。

彰化家扶主任王震光表示：「此次活動不僅讓孩子們有機會接觸專業的運動訓練，更重要的是從中感受到被關心與被看見的力量。也感謝長榮航空長期投入公益、實際以行動陪伴孩子成長，期盼未來能持續攜手，為更多孩子帶來勇氣與希望。」彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」計畫，一起「助貧童，看見改變的未來」。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389