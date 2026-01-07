影/閃不掉？淡水「救護車撞翻前車」釀3人緊急送醫

最新消息，新北市淡水區今（7日）發生驚悚車禍，肇事的竟是一輛執勤中，載著傷患要去轉診的救護車，高速把前方的一輛廂型車撞翻，導致現場共3人受傷緊急送醫。

車禍現場。 （圖／警方提供）

淡水分局表示，肇事的救護車駕駛36歲江男，當時開著一輛民間公司的救護車，載著一位高齡病患正在轉診途中，在民權路往淡水方向過自強路口約100公尺處，疑似因為閃避不及，追撞前方一輛因為要進行除草作業，停在該處的廂型車，該車駕駛楊男才剛下車擺交通錐時，車輛就被救護車撞上。

車禍現場。 （圖／警方提供）

整起車禍釀成救護車內原載送之92歲阿嬤病患、隨行的67歲女性家屬及副駕駛座的25歲男性救護員，共計 3 人受傷送醫治療，楊男則沒受傷，經查楊男是市府外包的除草廠商，當時是依跟市府的契約來施工，全案依規定受理，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

車禍現場。 （圖／警方提供）

