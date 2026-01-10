影/閃違規休旅車卻撞上倒退貨車！苗栗64歲騎士傷重不治

苗栗縣後龍鎮勝利路昨（9）日發生嚴重死亡車禍，一名64歲朱姓機車騎士疑因閃避跨越雙黃線的休旅車，不慎撞上正在倒退的小貨車，當場頭部重創倒地失去意識。雖經緊急送醫搶救，仍於當日深夜宣告不治。

苗栗縣後龍鎮勝利路昨（9）日發生嚴重死亡車禍，一名64歲朱姓機車騎士疑因閃避跨越雙黃線的休旅車，不慎撞上正在倒退的小貨車，遺憾送醫不治。（圖/讀者提供）

根據警方調查，事故發生於9日下午1點30分左右，後龍鎮勝利路58歲陳姓男子正駕駛小貨車從路旁倒退至車道，而朱姓騎士則騎乘普通重型機車由西往東行駛。行車紀錄器畫面顯示，一輛休旅車突然跨越雙黃線到對向車道，朱男疑似為閃避該車而偏離原本行駛路線，結果撞上正在倒車的貨車車頭，造成貨車的車頭燈破碎、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。

事故造成朱男安全帽掉落、頭部著地，導致頭骨骨折及顱內出血，昏迷並一度失去生命跡象。苗栗縣消防局後龍分隊接獲通報後立即趕赴現場救援，救護人員先將其送往部立苗栗醫院急救，隨後又轉送新竹台大醫院，但因傷勢過重，仍於當日深夜宣告不治。

警方表示，陳姓小貨車駕駛稱當時正準備由路邊倒退至車道，並表示曾先行禮讓後方白色轎車通過，隨後即發生碰撞。警方已對陳姓駕駛進行酒測，結果為0，而朱男是否涉及飲酒等其他因素，仍待進一步鑑驗。全案已報請苗栗地檢署相驗，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。

竹南分局也藉此機會呼籲，用路人行車時應隨時注意周遭路況，並嚴格遵守行車方向與交通規則，避免發生危險情形，共同維護道路交通安全。這起悲劇再次提醒大家，道路安全需要每位用路人的共同維護，切勿違規行駛，以免釀成無法挽回的憾事。

