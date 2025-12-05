影／開暖氣讓肌膚越吹越乾？ 護理師揭冬季保養關鍵步驟！





天氣轉冷後，一回家或到辦公室就立刻開暖氣取暖，許多民眾發現肌膚吹著臉反而更乾、更緊繃，塗上保濕產品後甚至出現脫屑、泛紅現象？護學美容護理師郭貞君（中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員）指出：「暖氣雖然能帶來溫暖，但是室溫提升會讓皮膚覺得乾燥。因為高溫會讓飽和水蒸汽氣壓上升，即便空氣中的總含水量不變，環境相對濕度依舊會下降，表皮水分蒸發（TEWL）因此加速，主觀感覺會覺得更乾爽甚至更乾燥。但是長時間處在暖氣房中，此時皮脂屏障膜被破壞時，肌膚就容易陷入「外油內乾」或「乾癢脫屑」的惡性循環。一般民眾感覺到「外油內乾」，從皮膚鏡的顯微檢查發現，或因角質乾硬，角質層含水量不足，使層狀結構的脂質與皮脂腺分泌無法回到乳化循環，於是覺得「外部泛油而內部無法乳化滋潤」的結果。

廣告 廣告

冬季保養步驟一、溫和補水，選用單純保濕基底，重建健康水潤角質層

郭護理師表示，當室溫提升，空氣含水量變多，導致相對濕度降低，長時間處於暖氣房中，若此時肌膚屏障受損時，導致水分快速流失。肌膚表面可能會變得異常乾燥、脫屑與緊繃感加劇。此時若急著頻繁使用保濕產品，反而容易造成粉刺痘痘出現甚至敏感問題發生。郭護理師建議，應採取「先補水、再鎖水」的正確保養步驟，先以低刺激、成分單純安全的保濕基底補水，例如含玻尿酸、胺基酸等親水性成分的凝膠或凝露質地，幫助角質層恢復含水量，為後續鎖水步驟打好基礎。

冬季保養步驟二、有效鎖水：維持室內環境濕度，建立肌膚保護層

郭護理師表示，補水後若未及時進行鎖水保護，水分仍會透過角質層間隙不斷流失。應在補水後，選擇長期監測下成分單純、質地輕盈的乳霜或油脂，讓肌膚形成一道天然保護膜，強化肌膚天然的屏障功能，以減少水分散失，同時避免厚重油脂造成毛孔阻塞。此外，當冬季暖氣開啟時，可透過加濕器或放置水盆，讓室內濕度保持在50～60%，並避免暖氣直吹臉部，才能讓保濕效果更長久。

郭貞君護理師最後表示，冬季保養的核心在於「修復屏障、維持穩定」，並從選擇溫和安全、經肌膚監測的保濕產品著手，並維持良好的居家室內濕度，讓肌膚真正恢復健康含水能力，才能在乾冷季節中穩定膚況、減少敏感發作，讓肌膚回復自然柔潤的健康光澤。

更多新聞推薦

● 東北季風影響天氣涼 迎風面偶雨