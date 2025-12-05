影／開暖氣讓肌膚越吹越乾？ 護理師揭冬季保養關鍵步驟！
天氣轉冷後，一回家或到辦公室就立刻開暖氣取暖，許多民眾發現肌膚吹著臉反而更乾、更緊繃，塗上保濕產品後甚至出現脫屑、泛紅現象？護學美容護理師郭貞君（中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員）指出：「暖氣雖然能帶來溫暖，但是室溫提升會讓皮膚覺得乾燥。因為高溫會讓飽和水蒸汽氣壓上升，即便空氣中的總含水量不變，環境相對濕度依舊會下降，表皮水分蒸發（TEWL）因此加速，主觀感覺會覺得更乾爽甚至更乾燥。但是長時間處在暖氣房中，此時皮脂屏障膜被破壞時，肌膚就容易陷入「外油內乾」或「乾癢脫屑」的惡性循環。一般民眾感覺到「外油內乾」，從皮膚鏡的顯微檢查發現，或因角質乾硬，角質層含水量不足，使層狀結構的脂質與皮脂腺分泌無法回到乳化循環，於是覺得「外部泛油而內部無法乳化滋潤」的結果。
冬季保養步驟一、溫和補水，選用單純保濕基底，重建健康水潤角質層
郭護理師表示，當室溫提升，空氣含水量變多，導致相對濕度降低，長時間處於暖氣房中，若此時肌膚屏障受損時，導致水分快速流失。肌膚表面可能會變得異常乾燥、脫屑與緊繃感加劇。此時若急著頻繁使用保濕產品，反而容易造成粉刺痘痘出現甚至敏感問題發生。郭護理師建議，應採取「先補水、再鎖水」的正確保養步驟，先以低刺激、成分單純安全的保濕基底補水，例如含玻尿酸、胺基酸等親水性成分的凝膠或凝露質地，幫助角質層恢復含水量，為後續鎖水步驟打好基礎。
冬季保養步驟二、有效鎖水：維持室內環境濕度，建立肌膚保護層
郭護理師表示，補水後若未及時進行鎖水保護，水分仍會透過角質層間隙不斷流失。應在補水後，選擇長期監測下成分單純、質地輕盈的乳霜或油脂，讓肌膚形成一道天然保護膜，強化肌膚天然的屏障功能，以減少水分散失，同時避免厚重油脂造成毛孔阻塞。此外，當冬季暖氣開啟時，可透過加濕器或放置水盆，讓室內濕度保持在50～60%，並避免暖氣直吹臉部，才能讓保濕效果更長久。
郭貞君護理師最後表示，冬季保養的核心在於「修復屏障、維持穩定」，並從選擇溫和安全、經肌膚監測的保濕產品著手，並維持良好的居家室內濕度，讓肌膚真正恢復健康含水能力，才能在乾冷季節中穩定膚況、減少敏感發作，讓肌膚回復自然柔潤的健康光澤。
更多新聞推薦
其他人也在看
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 2 天前 ・ 4
「台灣人汗味太重？」掀論戰！醫揭「止汗」不止「患」隱憂！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】近日一篇新聞報導掀起熱烈討論，一名網友與韓國同事閒聊時得知對方對台灣公眾場合的「汗味」印象深刻，甚至直言「台灣男生汗味太重，根本臭到無法逛街」，消息曝光後，許多網友紛紛留言表示：「體味管理應列入國民義務教育」、「香水掩不了汗味」，「一罐止汗劑才200塊，為什麼不願意用？」，但也有人認為「止汗劑沒用、還會刺激皮膚」、「擦多了反而會過敏」，討論區瞬間陷入兩派論戰。 「汗」事連連？長期使用止汗劑恐成皮膚隱憂！ 臺大醫院雲林分院虎尾院區醫學美容中心皮膚科邱泰翔醫師指出，多數人並非不在意體味，而是不知道該如何正確處理。市售止汗劑的主要成分多為鋁鹽類化合物或抗菌劑，雖能暫時封閉汗腺、減少出汗量，但效果僅維持數小時。若長期或大量使用，可能導致毛孔阻塞、毛囊發炎，甚至引起紅腫、刺痛與灼熱感。除此之外，止汗劑僅能短暫抑制汗水與氣味，無法真正解決異味的根源。 邱泰翔醫師說明，異味主要來自頂漿腺分泌物經細菌分解後產生的特殊氣味，與體質及遺傳密切相關。許多人誤以為「香氣＝乾淨」，過度依賴止汗劑或香氛產品，反而讓皮膚長期處於刺激與負擔之中。相較韓國近年興起「自然無痕」趨勢，強調從肌健康醫療網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」太美！自然感嫩唇色超百搭、這款韓系平價唇膏必收！
秋冬必收的「烏龍奶杏嫩唇色」正夯！介於奶茶與裸杏之間的柔霧色調，溫柔中帶點高級感，不挑膚色、日常又顯氣質。這類色號通常融合奶咖、杏桃與微玫瑰調，能自然提亮氣色，同時展現秋冬氛圍感。無論是上班、約會或日常妝，都能輕鬆駕馭。以下精選多款「烏龍奶杏」唇膏推薦，從質地到顏色實擦一應俱全，幫你找到最襯膚的溫柔唇色。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師推薦8大「清道夫食物」代謝蘇丹紅
台灣食藥署近日驗出化妝品含禁用蘇丹紅（蘇丹色素4號）的重大事件，問題原料流入14家業者，產品已全數下架停售。為什麼擦在臉上的化妝品，會被吸進身體裡？皮膚接觸到蘇丹紅會怎樣？毒素怎麼排出體外？ 為健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只變年輕！提眉手術無年齡限制 依不同需求訂製療程
楊菘宇醫師說明，提眉手術的關鍵在於找到問題的根源。對年長者來說，額頭鬆弛、眉毛下垂等狀況，都是影響眼皮外觀的重要因素，因此，單靠割雙眼皮是無法徹底改善外觀；但對於年輕人來說，只需要拉開眉眼之間的距離，讓眼睛看起來更有精神。NOW健康 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男人落髮不是命，新一代口服藥讓頭髮與自信一起回歸
他找回的不只是頭髮，而是「整個人」 35歲的W先生在熱愛的自媒體工作，長期熬夜、剪片壓力大、外型要求高。一年前，他發現髮際線越來越往後退，原本輕鬆的抓髮，但怎麼整理，都蓋不住額頭兩側的空洞感。最後他鼓起勇氣接受植髮。 術後依照醫囑服用穩定毛囊的藥物，起初一切非常順利：出油變少、掉髮減少、髮量變多。然......詳全文良醫健康網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
黑五、雙12折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、韓妞最愛氣墊粉餅限時優惠|揪愛Mei推好物
氣溫一降，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋…秋冬的粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！就讓超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與季節痛點，趁著年末黑五、雙12的優惠折扣，選出屬於自己的秋冬粉底SOULMATE～Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
秋老虎發威頭皮拉警報！專家揭露錯誤清潔習慣：熱水洗頭恐越洗越油
近期「秋老虎」氣候發威，忽冷忽熱的劇烈溫差不僅增加穿搭難度，更頻繁引發頭皮健康危機。連鎖美髮品牌曼都髮型指出，近期因頭皮出油、異味、皮屑與落髮問題求診的民眾顯著增加。業者分析，換季頭皮問題除了氣候因素，更多來自民眾錯誤的清潔習慣。為此，曼都提出「分況養護」對策，並宣布攜手再生醫學企業向榮生技，引進高科技「外泌體」養護服務，盼以再生醫學技術解決落髮困擾。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
抹去乾燥粗糙！身體肌膚的溫柔護理，交給THREE、黛珂、英草社
隨著季節變化，是否也感覺全身肌膚變得容易乾燥敏感起來呢？和臉部相同，身體也需要滋養呵護！THREE、黛珂、英草社，給足肌膚深度保養安全感！造咖 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
BLACKPINK師妹團MEOVV降臨高雄！「人間小貓咪」Ella妝容解析，4招畫出撩人貓系電眼
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：上揚眼線 + 開眼頭，拉長眼型Ella妝容的最大亮點就在於那雙細長的貓眼。重點：眼線不是無辜的下垂，而是在眼尾處大膽地「向上平拉」，製造出一種銳利、自信的氣勢。細節：同時會強調「開眼頭」的線條，用眼線筆尖勾勒內眼角，讓眼型更...styletc ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！
ALBION｜殿堂級「黃金植萃全效精華油」再進化，質地更輕、亮度更高ALBION的黃金油長年在日本有著「殿堂級萬用美容油」的封號，今年升級後討論度更是爆衝！新版質地比以往更透亮、更親膚，擦上去像是把一層光灑在臉上，完全不挑膚質，乾肌能補水救急，油肌用起來也不會悶！升...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 33
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 66
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 142
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 94