影/闖值班台偷拍刑警偕女用餐 仇警男還嗆：拍美食而已

台北市一名44歲林姓男子疑似具有仇警情結，1月3日傍晚6時許闖入位於涼州街的台北市刑警大隊，持手機拍攝值班台上曾姓偵查佐與海巡署女隊員用餐情形，遭制止後竟嗆聲「你又不是警察」，引發雙方口角，最後由寧夏路派出所警員到場處理。

44歲林姓男子疑似具有仇警情結，持手機拍攝值班台上曾姓偵查佐與海巡署女隊員用餐情形 。（圖／翻攝自 社會事新聞影音 ）

台北市刑警大隊值班台配有1名特勤中隊員及1名偵查佐，採24小時輪班制，偵查佐都在座位上用餐。1樓駐地設有便民服務區，民眾可坐在沙發休息。當天偵八隊曾姓偵查佐擔任值班勤務時，海巡署女隊員購買餐點前來隊部，與曾員共進晚餐並討論案件偵辦進度。

根據《社會事新聞影音》及社群網路流傳的影片顯示，林男原本坐在1樓沙發區，瞥見值班台的男偵查佐與另名女子用餐，隨即持手機貼近拍攝桌上餐點。曾姓偵查佐發現後上前制止表示「這邊不要錄影」，林男卻回應「我拍美食而已」、「看吃多好而已」、「你手不要在那邊擋」，更質疑曾員身分大罵「你又不是警察」。

曾員隨即通報轄區大同分局寧夏路派出所，警員趕抵現場抄錄林男資料後，林男才悻悻然離開現場。據了解，林男過去已多次在台北市大同、中山及萬華等分局鬧事，是令基層警員感到困擾的頭痛人物，這次又跑到刑警大隊拍攝影片，讓警方頭痛不已。

台北市刑大對此表示，該段影片拍攝日期為1月3日，當晚其他單位的偵查人員因案件偵辦需要，遂前來本大隊洽公，因適逢用餐時段，才會攜帶餐點至本大隊。本案偵查佐於執勤警覺及駐地安全維護意識顯有不足，本大隊刻予檢討在案，亦將持續強化內部管理要求，以及相關案例教育訓練，以防堵類似情事再度發生。

