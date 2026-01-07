影/闖禍了！高雄曳引車「要人命」鋼材噴一地慘況曝光

高雄市小港區東亞南路路段昨（6日）下午發生曳引車貨物掉落事件，一輛曳引車載送的鋼材不慎散落路邊，員警立即協助管制交通，所幸無人員傷亡。

高雄小港區東亞南路路段曳引車貨物掉落現場畫面。（圖／翻攝畫面，下同）

小港派出所警方表示，該起事件發生於115年1月6日14時30分許，員警於巡邏勤務中發現在小港區東亞南路有一南往北方向行駛曳引車載送之鋼材散落路邊，立即協助管制交通，現場檢視無人員傷亡，經詢60歲駕駛人賴男表示應為貨物捆綁不慎鬆脫導致，現場至18時5分排除狀況。

警方另依據《道路交通管理處罰條例》第 30 條第1項2款處駕駛人新臺幣 3000 元以上 18000 元以下罰鍰，掣單舉發。

小港分局呼籲，捆綁貨物需牢固，為了自身與他人的安全，請每位司機朋友在上路前再次巡檢，共同維護交通安全。

