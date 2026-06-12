影/闖紅燈撞飛雙載母女！湖口失聯移工找「替死鬼」頂罪遭識破

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新竹縣湖口鄉11日清晨發生一起驚悚車禍，一名失聯移工駕駛白色轎車行經湖口國小附近路口時闖紅燈，高速撞翻一對綠燈剛起步的雙載母女，導致2人重傷送醫。警方調閱路口與行車紀錄器畫面，循線將肇事駕駛逮捕歸案，全案移送法辦。

撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面，下同）

有民眾在臉書社團「我是湖口人」發文尋求目擊影片，指出11日早上7點左右，湖口國小前方路口發生嚴重車禍，家長騎機車載學生被汽車撞倒在地、傷勢嚴重。

根據車輛的行車紀錄器畫面顯示，當時該輛機車在待轉區正準備綠燈起步，不料左側一輛白色轎車卻完全沒減速、直接高速闖紅燈攔腰撞上，機車騎士與乘客當場被撞噴倒地，轎車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，現場怵目驚心。

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轎車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（圖／中天新聞）

轄區警方調查，事故發生於6月11日上午7時3分，地點在湖口鄉八德路二段168巷口。涉案的丁姓失聯移工當時開車沿八德路二段行駛，因闖紅燈撞上綠燈起步的機車，造成機車騎士蔡女及江姓學生全身多處重傷，隨即被緊急送往林口長庚醫院救治。

丁嫌撞人後因心虛當場逃離現場，為了躲避法律責任，竟然教唆另一名潘姓男子前往警局頂替，謊稱自己才是肇事司機。不過，辦案人員在處理過程中發現潘男說詞充滿破綻，經比對車牌、監視器與多方行車紀錄器後，證實潘男根本是「冒牌貨」，隨即循線將躲藏的丁嫌逮捕到案。

現場碎片、物品散落一地。（圖／翻攝畫面）

警方嚴厲譴責不法行為，並強調駕駛人切勿心存僥倖。肇事逃逸、教唆頂替以及向警方不實陳述，不僅無法規避法律制裁，反而會面臨更嚴重的刑事後果，呼籲所有用路人發生車禍應誠實面對。

車禍現場。（圖／中天新聞）

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