影/「阿伯叫不起來」台中6歲女童機警報案 救了媽男友一命

台中市一名48歲陳姓男子接送女友的6歲女兒放學途中突然身體不適，全身癱軟無法言語，幸好女童機警使用陳男手機向母親求援，警方接獲報案後16分鐘內找到車輛，及時將陳男送醫治療，避免憾事發生。

陳姓男子全身癱軟在車上。（圖／警方提供）

事發當天傍晚6時57分許，台中市政府警察局第五分局四平派出所接獲賴姓女子報案，她表示48歲陳姓男友於5時許前往崇德十九路的幼兒園接6歲女兒放學，但後來卻接到女兒使用陳男電話來電，稱「阿伯在睡覺，叫不起來」。由於女童年僅6歲，無法清楚說明發生何事及所在位置，賴女也未記住車牌號碼，擔心發生意外而報警求助。

廣告 廣告

正在巡邏的巡佐賴俊男及警員陳俊延接獲通報後，立即以崇德十九路的幼兒園為中心，擴大範圍在附近道路進行梭巡。19時13分許，兩名員警在崇德十九路與環美路口發現一輛自小客車，該車副駕駛座車門開啟並閃著雙黃燈，狀況明顯異常。

6歲女童機警報案。（圖／警方提供）

員警上前查看後確認車內為陳男及6歲女童，但陳男已癱倒在駕駛座上，雖然仍有意識但表情痛苦且無法言語。員警立即聯絡救護車將陳男送醫，同時安撫女童情緒。賴女獲悉後趕到派出所接回女兒，對員警的協助表達感謝。陳男送醫後經治療已無大礙。

台中市政府警察局第五分局分局長劉其賢表示，正值冬季氣溫寒冷，民眾要隨時注意自己的身體狀況，如有不適應及時就醫，確保健康狀況。他也提醒，遇到緊急救護情況時，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，避免衍生其它意外。

員警到場救援。（圖／警方提供）

延伸閱讀

悚！高雄工人陳屍租屋處 女友倒身旁命危「體內有藥物」

「怎麼稱呼老闆」爆衝突！陸男竟一口「咬掉同事鼻子」下場曝

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講