影／阿信問團員問題 瑪莎怕被開除！怪獸眼眶泛紅吐心聲：想多陪媽媽

五月天演唱會上，阿信問瑪莎當初幾位學長逼著他學 Bass 時，心裡的想法是什麼。瑪莎表示：「被逼了第一件事之後，以後就會被逼著做其他的事，譬如今天戴著狐狸的帽子，唱〈刻在我心底的名字〉。」他說完後立刻詢問「不會被開除吧？」而當阿信問到怪獸：「在這25年裡面，有什麼是你想辦到，但是在25年後的今天，很可惜它依然沒有辦到的？」怪獸當即眼眶泛紅，表示：「很想多陪我媽，但是我辦不到。」

五月天演唱會怪獸透露想多陪媽媽但辦不到。（圖／相信音樂提供）

