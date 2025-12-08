影／阿信撂話穿深U力拼F3與周杰倫 直播透露未來團體動向！





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

五月天阿信昨（7）日晚間在IG開直播，他除了忙著五月天巡演外，更和天王好友周杰倫、言承旭、吳建豪及周渝民推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，他在直播中透露未來還會持續釋出新歌，不僅有他的創作，還有吳建豪的創作，甚至是四人一起的創作，他也向網友們表示五月天的創作及巡演仍會繼續。

阿信直播透露F4及五月天的未來動向。（圖／IG：ashin_ig）

更多FTNN新聞網報導

影／周杰倫為「F3」寫歌內幕曝光！ 阿信揭他驚人實力

影／阿信問團員問題 瑪莎怕被開除！怪獸眼眶泛紅吐心聲：想多陪媽媽

影／五月天阿信深夜直播認了開濾鏡 親揭：恁爸年紀大不開不行

