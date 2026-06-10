(影)「阿帕契」被擊落美伊衝突升溫！ 美媒推測 恐與「這些」武器有關

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[Newtalk新聞] 當地時間 9 日，美國總統川普指控伊朗在荷姆茲海峽上空擊落一架美軍 AH-64 「阿帕契」直升機，宣布將對相關行動採取回應，美伊兩國間的衝突情緒也持續升溫。與此同時，美國各界開始針對伊朗使用何種武器擊落美軍直升機展開討論，推測該起事件可能與「沙赫德」無人機或搭載防空導彈的快艇有關。





根據中國《觀察者網》報導，在川普宣布將對阿帕契被擊落一事進行回應後，美軍中央司令部於 9 日晚間對伊朗發起「自衛打擊」，襲擊多個關鍵軍事設施。隨後，伊朗對中東地區的美軍目標發起反擊，做為對美軍打擊行動的回應。同時，伊朗也指控美軍透過「自衛打擊」的方式對伊朗南部地區進行了殘酷的襲擊，圍繞在美伊兩國間的矛盾也逐漸升級。

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伊朗沙赫德-136 無人機。 圖 : 翻攝自觀察者網





雖然美軍在第一時間採取行動，出動無人艇成功救援了阿帕契上的兩名同僚，但至今仍尚未公布該架直升機是被甚麼武器擊落，多家美國媒體也紛紛提出假設，推測伊朗可能在此次行動中使用的武器種類。





其中，美國《有線電視新聞網》( CNN )、《Axios》引用知情消息人士提供的資訊，認為該架阿帕契很可能是在荷姆茲海峽上空執行巡邏任務時，遭到伊朗「沙赫德」系列無人機的襲擊。報導稱，除了最常見的「沙赫德-136 」外，該款無人機還有隱身型、噴氣動力型等多種型號，部分型號甚至能搭載空對空導彈或便攜式防空導彈，可用於打擊敵方的空中目標。





另外有美國軍事媒體指出，伊朗可能在此次襲擊中，出動了搭載防空導彈的快艇。 圖：翻攝自 觀察者網





美國《戰區》( The War Zone )則認為，伊朗可能在此次襲擊行動中，出動裝備防空導彈的快艇，並使用導彈成功擊落美軍直升機。《戰區》表示，雖然伊朗大部分水面艦艇都在 3 月份時被美軍摧毀或重創，但目前仍有大批快艇可供伊斯蘭革命衛隊作戰使用。





針對美軍實施的「自衛打擊」行動，伊朗方面提出指控，宣稱包含希里克海軍基地、賈斯克海軍基地、阿巴斯港以及格什姆海岸導彈陣地在內的 20 個目標伊朗南部目標遭到美軍「殘酷襲擊」，強調後續的打擊行動都是「為了回應美國的襲擊」。

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