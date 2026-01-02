（影）阿扁來了！陳水扁主持新節目《總統鏡來講》 1月4日線上首播

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁睽違多年重返螢光幕，親自擔綱主持全新國政深度訪談節目《總統鏡來講》，以「阿扁來了！」高調宣告回歸，節目強調「史無前例的深度對話」，將從國家元首視角講真相、講理想，激發台灣新力量。該節目規劃每週日早上10點線上播出，首播時間為2026年1月4日（星期日）。





陳水扁2日在個人臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布此消息，並同步釋出20秒預告影片。預告以「史無前例的深度對話！講真相、講理想、講出台灣新力量」為主軸，強調節目規格與高度前所未見，將透過一對一深度訪談，直擊政治領袖決策核心，分享親身經歷的敘事與犀利剖析，引導觀眾看見台灣前途關鍵十字路口的解方與時代共鳴。

廣告 廣告





據了解，這是陳水扁從廣播節目《有夢上水》升級跨足線上影音平台的重要一步。節目定位為國政訪談，沒有口水戰與攻防，只有卸任元首的真摯反思與洞察，預計將邀請各界重量級人物對談，探討從過去關鍵抉擇到當代政治現況的深層議題。





陳水扁目前仍處保外就醫階段，此次主持新節目再度引發外界關注保外就醫規範與媒體內容限制的討論。不過，節目團隊強調將秉持專業製作，聚焦台灣未來發展與國家高度視野。





製作單位表示，《總統鏡來講》是史上唯一由卸任總統親自主持的節目，首播後將固定於每週日10:00更新，歡迎民眾鎖定線上平台，一同見證「阿扁來了」帶來的政治新對話風潮。

