影／阿本生日前男友炎亞綸請客 同桌現任：好地獄喔XD





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

阿本（翁瑞迪）曾和炎亞綸秘密交往9年，2023年認愛圈外男友，近日他在社群平台上傳一段，前男友請客幫自己和現任男友慶生的影片，影片曝光後引起網友議論，但阿本表示：「謝謝身邊朋友們，很懂我用幽默的角度，看待自己人生的起伏，能夠笑看曾經悲傷快樂的經歷，也是一種化解、療癒，真的就是單純當下靈光一閃，覺得滿好笑的而已，男友/朋友不介意才會發出來，能夠讓滑到的朋友，在高壓/嚴肅的生活裡，笑一下、放鬆一點，就覺得很開心。」

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炎亞綸請客替阿本慶生。（圖／IG：aben6011）

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