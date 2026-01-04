影／阿部瑪利亞號召 AKB48 Team TP 版「神七」合體！ 聯手小迪、林于馨等一期生撒糖爆擊

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

曾於去年受邀重返 AKB48 20 週年紀念舞台的阿部瑪利亞，以久違的演出喚起無數歌迷回憶殺。迎接 2026 年新年，她再度為粉絲準備驚喜企劃，號召多位 AKB48 Team TP 一期生成員同台，翻唱日本話題女團 FRUITS ZIPPER 的超洗腦神曲〈わたしの一番可愛いところ〉。

這次企劃集結現役成員 林于馨、劉曉晴、蔡亞恩，以及已畢業的「小迪」冼迪琦、李采潔和初代隊長 陳詩雅，被形容是 TP 版「神七」再度同台，讓粉絲直呼：「這是什麼夢幻共演陣容」、「這種組合居然能在 2026 年看到」

阿部瑪利亞（右三）召集六位 AKB48 Team TP 一期生人氣成員，組成台版「神七」讓歌迷相當驚喜。（圖／YT：阿部瑪利亞 Maria Abe）





