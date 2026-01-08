影》阿里山下雪了！睽違 10 年首迎瑞雪 銀白美景曝

阿里山祝山車站飄雪（林鐵處阿里山監工區許俊宏攝）

受到大陸冷氣團強勢襲台影響，全台氣溫明顯驟降，阿里山國家森林遊樂區近日氣溫偏低，夜晚及清晨低溫僅剩0度左右，今晨飄下瑞雪，是近10來阿里山區第一場雪。

林保署嘉義分署阿里山國家森林遊樂區表示，回顧阿里山上一次大規模降雪已是 2016 年的事。近日由於強烈冷氣團南下，山區感受格外寒冷。

由於山區濕冷且溫差大，建議遊客採取「多層次穿搭法」，並準備好手套、毛帽等禦寒衣物。此外，若水氣與低溫條件配合，不排除有結霜或降雪可能，提醒駕駛人上山前應檢查車況，並隨時留意交通部公路局的最新道路管制訊息。

廣告 廣告

祝山舊觀景台（林業保育署嘉義分署黃信桂攝）

​嘉義分署強調，雖然寒冷的天氣可能帶來雲海等壯麗景觀，但遊客在追求美景的同時，務必注意自身安全。

更多中時新聞網報導

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

成龍演腦退化老人 曝已作告別之歌

曹楊台北巡演 門票開賣即秒殺