(影)阿里山下雪囉！強烈冷氣團發威直逼零度 上午飄雪20分鐘

阿里山下雪了！受強烈大陸冷氣團南下及輻射冷卻影響，全台氣溫明顯偏低，高山地區傳出降雪消息。玉山深夜觀測到固態降水現象，出現霧淞；而嘉義縣阿里山今(8)日上午也出現短暫降雪。





中央氣象署表示，玉山深夜觀測到固態降水現象，出現霧淞；而嘉義縣阿里山今日上午出現降雪情形。阿里山氣象站指出，今晨氣溫一度降至攝氏2度左右，在低溫與水氣配合下，自上午8時55分至9時15分間出現約20分鐘的短暫降雪，目前降雪已停止。氣象站所在地阿里山鄉萬歲山北麓，海拔約2400公尺，期間可清楚觀察到細小雪片自空中飄落。

由於降雪時間短、雪勢不大，降雪範圍也相當有限，遊樂區內多數地區僅出現短暫冰霰或毛毛細雨，並非所有遊客都能親眼目睹雪花。不過仍有不少民眾在社群平台分享飄雪景象及氣溫刺骨的體感。





氣象站提醒，高山地區清晨與夜間氣溫偏低，部分路段可能出現濕滑或結冰情形，民眾上山務必做好保暖措施，並留意行車安全。

