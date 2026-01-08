影/阿里山今早下雪了！玉山又現霧淞「銀白美景」

今天(8日)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，氣象署表示，玉山深夜的時候有些固態降水，產生霧淞。此外，阿里山氣象站今天上午8時55分至上午9時15分下雪，目前雪已停。

氣象署指出，今天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，白天氣溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼。

玉山 霧淞。（圖／中央氣象署提供）

降雨方面，氣象署提醒，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

玉山 霧淞。（圖／中央氣象署提供）

玉山 霧淞。（圖／中央氣象署提供）

