影/阿里山林鐵平交道遇違停 自小客駕駛恐遭吊銷駕照

阿里山林鐵每日上午9時從嘉義開往十字路車站之定期列車，昨（13）日中午11時57分行經77號多林平交道時，發現有一輛自小客車停靠在路線旁，列車駕駛立即停車，車主亦馬上將車輛駛離，未發生碰撞事故，列車因此誤點4分鐘，影響旅客61人。

阿里山林鐵每日上午9時從嘉義開往十字路車站之定期列車 。（圖／中天新聞）

一輛自小客車停靠在路線旁 。（圖／翻攝畫面）

林鐵處副處長周恆凱 。（圖／中天新聞）

林鐵處副處長周恆凱指出，依據道路交通管理處罰條例第54條規定，在平交道停車可處新臺幣1萬5千元以上，9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。籲請民眾遵守交通規則，以維行車及自身安全。

延伸閱讀

開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館

抗議門票漲10元！南投溪頭園區遭人亂塗「欺負老人」

騎車族注意！新北市7月起「全面開放重機停收費機車格」