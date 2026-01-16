影/阿里山林鐵、日本大井川鐵道40年友誼！新塗裝列車1/23行駛

阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）與日本靜岡縣的大井川鐵道，將於2024年1月23日共同慶祝締結40週年。這兩條以壯麗山岳風光及百年歷史而聞名的鐵路，透過人員互訪及專業交流，持續深化兩地的鐵道情誼。為慶祝此重要里程碑，阿里山號列車將以「大井川鐵道-井川線列車」的樣式進行特別塗裝，並於1月23日正式投入運行，讓乘客在阿里山的美景中感受日本的鐵道氛圍。

大井川鐵道。（圖／林鐵及文資處提供）

自1975年締結姊妹鐵道以來，雙方在車輛維修、營運管理及觀光服務等方面持續合作，累積了深厚的信任與默契。此次塗裝列車的啟用，象徵著兩國間的友誼與合作的具體實踐，未來雙方將在技術交流及文化保存方面持續推進，讓更多人感受到這段跨海的深厚情誼。

阿里山號x井川線塗裝。（圖／林鐵及文資處提供）

此外，為慶祝活動，阿里山車站及奮起湖車站將提供限量明信片及戳章，供遊客留念。此次活動的推動，不僅是對過去四十年的回顧，更是對未來合作的展望。

阿里山號x井川線塗裝。（圖／林鐵及文資處提供）

