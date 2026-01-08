影／阿里山飄雪20分鐘 相隔8年再現銀白美景

強烈冷氣團來襲，全台氣溫驟降，阿里山國家森林遊樂區今天（8日）清晨降雪，雖然只有短短約20分鐘，但雪花紛飛的美景，讓遊客驚喜興奮不已，用手機拍下下雪美景。（龐清廉報導）

林保署嘉義分署指出，回顧上次阿里山飄雪已經是在2018年，相隔8年阿里山再次降雪。這次降雪主要是在阿里山氣象站海拔2400公尺以上山區，包括祝山車站、小笠原山觀景台、萬歲山等地，都看到大雪紛飛的景色。

阿里山海拔2400公尺以上山區8日降雪，祝山舊觀景台雪景美。（林保署嘉義分署提供，黃信桂攝）

林業署嘉義分署阿里山工作站主任陳志銀表示，清晨阿里山祝山車站溫度只有攝氏2度，下雪時間約從8點55分開始，一直下到9點15分左右，接近中午氣溫回升，雪雖然停了，但仍間歇下著冰霰。

阿里山氣象站指出，8日清晨阿里山區相對濕度達到95%，氣候條件剛好，因此出現難得的降雪。明天預測氣溫還會更低，上午10點前相對濕度也在90%至97%之間。地面可能會有結霜，提醒民眾在阿里山森林園區內行走時，要避免濕滑跌倒，注意安全。

林保署嘉義分署也呼籲遊客，近日阿里山山區濕冷且日夜溫差大，建議遊客要準備好手套、毛帽及禦寒衣物；車輛上山前應檢查車況，注意交通管制措施，確保行車安全。