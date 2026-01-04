影》阿里山首例！台灣黑熊站高160公分 連日闖工寮覓食

站起來約160公分高的黑熊連4天都到工寮翻找食物，不但鑽進冰箱查看，還破壞儲水桶。(林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業及自然保育署嘉義分署去年民國114年12月31日，獲報嘉義縣阿里山鄉達邦村有台灣黑熊入侵工寮翻找食物紀錄，這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮正式紀錄，沒想到之後連3天，站起來約160公分高的黑熊都到工寮翻找食物，不但鑽進冰箱查看，還破壞儲水桶，確認有無食物偷藏其中，疑似因連日一無所獲，昨日已未拍到台灣黑熊現蹤。

林業署嘉義分署去年最後1天，經安姓民眾通報，有台灣黑熊侵入工寮後，分署立即派員現勘，並展開監測，透過現地觀察及紅外線監測相機拍攝，證實黑熊從元旦到1月3日，每天晚上都出沒、現身工寮翻找食物。

廣告 廣告

入侵工寮的台灣黑熊身高約160公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，研判為成年公熊。(林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

台灣黑熊不但鑽進冰箱查看，還破壞儲水桶，確認有無食物偷藏其中。(林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業保育署嘉義分署向阿里山達邦村鄰近村民宣導人熊遭遇因應。(林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業保育署嘉義分署向鄰近工寮之露營區遊客宣導有黑熊侵擾，應將食物收好阻絕黑熊接觸人類食物或垃圾。(林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

從現場裝設的紅外線相機紀錄，這隻台灣黑熊到工寮後，出現開冰箱、破壞儲水桶等尋食行為，經專家依影像判定，該熊身高約160公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，研判為成年公熊，推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，黑熊才會冒險進入人類活動範圍覓食，甚至因食髓知味，一再光顧。

由於嘉義分署人員已交待工寮主務必把食物移走淨空，黑熊雖連4天跑進工寮，除第1天大啖生雞蛋、罐頭外，其餘3天都餓著肚子離開，昨晚甚至未出現，嘉義分署因此寄望，牠已回歸山林，正常覓食。

由於公黑熊入侵工寮，代表已入侵人類生水和空間，為確保居民生命財產安全，嘉義分署第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導安姓屋主採取防範措施，包括傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，以不規律聲光干擾，破壞黑熊對人類領域的預期。

另嘉義分署也會視監測結果，確認黑熊路徑和入侵頻率，將緊急採購，並在必要時安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。

嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內。露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。若發現黑熊，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打24小時通報專線。

嘉義分署表示，台灣黑熊是森林生態系的重要指標，透過公私協力落實防護作為，不僅能降低民眾經濟損失，更能打造人熊和諧共處的安全環境。

更多中時新聞網報導

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」

NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女