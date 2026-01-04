影/阿里山首次紀錄！台灣黑熊連4日闖工寮 下秒站立翻找食物

嘉義縣阿里山鄉達邦村於2日凌晨12時許，發生一起台灣黑熊連續闖入工寮的事件，這是該地首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄。根據林業及自然保育署嘉義分署的報告，一隻身高約160公分的成年公熊在元旦至1月3日之間，每晚都出現在工寮中尋找食物，甚至曾經闖入冰箱和破壞儲水桶。

嘉義縣阿里山鄉達邦村於2日凌晨12時許，發生一起台灣黑熊連續闖入工寮的事件，這是該地首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄。（圖／ 林業署嘉義分署提供 ）

該黑熊的出現引起了當地居民的擔憂，因為這不僅是動物尋找食物的行為，更代表著黑熊已經進入人類的生活範圍。為了確保居民的安全，嘉義分署已經對附近村民和露營區的遊客進行了相關的安全宣導，建議他們妥善管理食物和垃圾，防止黑熊接觸人類食物。

廣告 廣告

身高約160公分的成年公熊在元旦至1月3日之間，每晚都出現在工寮中尋找食物，甚至曾經闖入冰箱和破壞儲水桶。（圖／ 林業署嘉義分署提供 ）

專家認為，這隻黑熊可能因為近期氣溫驟降而冒險進入人類活動區域尋找食物。儘管在連續幾天的翻找中，黑熊在第二、第三天並未找到足夠的食物，最終於1月4日未再現身，嘉義分署希望黑熊能夠回歸自然環境，正常覓食。

身高約160公分的成年公熊在元旦至1月3日之間，每晚都出現在工寮中尋找食物，甚至曾經闖入冰箱和破壞儲水桶。（圖／ 林業署嘉義分署提供 ）

為了進一步防範黑熊的入侵，當地已計劃安裝「防熊電踏墊」和「防熊電圍籬」，以輕微電擊的方式引導黑熊遠離人類生活區。嘉義分署強調，食物管理是防範黑熊接近聚落的核心，並呼籲居民在戶外活動時，應隨時清理殘餘食物，以降低黑熊的吸引力。

延伸閱讀

女性無酬照顧5年僅減0.15小時 93.9%婚後做家務

低溫剩7度！北東、恆春冷雨纏綿最久到週末 山區道路防結冰

影/彰化溪湖奉天宮建醮！驚見「捷克籍法師」講英文祈福