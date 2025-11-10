影／阿Ken自爆「安心亞去洗澡了」 Lulu笑喊：可以一起洗XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
藝人Lulu（黃路梓茵）6日晚間於社群直播，除了大量網友湧入外，阿Ken也現身留言區，一見到他，網友們紛紛提及安心亞，而阿Ken也開玩笑表示「心亞應該去洗澡了」，讓Lulu瞬間笑翻。
更多FTNN新聞網報導
影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
影／Lulu下廚超ㄎ一ㄤ狂出包 老公陳漢典反應超甜！
影／髮型師「歌單沒有鄧紫棋的歌」 她崩潰大喊：心碎一地！
其他人也在看
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 14 小時前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 56 分鐘前
NBA》Beverley爆料Melo當年拒絕到火箭組三巨頭 只因不想再和林書豪合作
前NBA球員貝佛利日前爆料指出，安東尼當年差點到火箭隊和哈登、霍華組三巨頭，但就因為林書豪讓整個組團計畫就付諸東流。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
娛樂報報／范姜彥豐消瘦苦熬婚變風暴 深夜孤單嗑粉也寵粉
粿粿、王子因出軌形象全毀，近日網路上瘋傳范姜彥豐手上握有「粿王」出軌的鐵證，是兩人「裸體互擁」的照片，對比粿粿在IG上PO的照片，「裸體互擁照」背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過並未獲得當事人的證實。時報周刊CTWANT讀者本月8日深夜11點半左右，於台北市信義區某知名...CTWANT ・ 5 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 4 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 3 天前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門
「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前