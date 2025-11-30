影/限11/30！白沙屯媽祖婆年曆免費結緣 現場還抽大禮包

一年一度的白沙屯媽祖婆年曆與月曆免費結緣發送活動登場。由白沙屯媽祖婆網站製作推廣的2026白沙屯媽祖婆單幅掛曆與12幅月曆，將於11月30日上午9點起在白沙屯媽祖婆網站站本部前舉辦發送活動。

白沙屯媽祖婆網站製作推廣的2026白沙屯媽祖婆單幅掛曆與12幅月曆，將於11月30日上午9點起在白沙屯媽祖婆網站站本部前舉辦發送活動。（圖／白沙屯媽祖婆網站）

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，往年活動都在12月第一個星期日舉辦，今年因白沙屯三媽祖將於12月5日、6日、7日到高雄贊境，因此本年度活動提早一週在11月30日舉辦。

白沙屯媽祖月曆。（圖／白沙屯媽祖婆網站）

駱調彬表示，今年11月10日已先行公開全台289個免費索取地點，讓民眾可就近前往索取白沙屯媽祖婆年月曆。截至目前短短兩週時間，已有近160個地點超過半數被索取完畢，索取狀況非常踴躍。

廣告 廣告

本次活動預計準備年曆1萬支、月曆4000本，拱天宮也有提供少量的桌曆，供大家摸彩。駱調彬表示，這項活動從2008年至今，今年將邁入第19年，數量是足夠的。他歡迎全台各地喜愛白沙屯媽祖婆年月曆的民眾，可在11月30日安排回白沙屯參拜後，順便到白沙屯媽祖婆網站站本部領取年月曆回家討個大吉利。

原先有民眾於禮拜五就來排隊，但經過現場工作人員勸導後重排，仍舊是第一位民眾。民眾表示，基本上每年都來排隊，希望能得到媽祖的保佑。上午排隊人潮大約有2000公尺長，近千位民眾，前來排隊領取月曆。

活動時間為11月30日上午9點開始至下午4點截止，發送完畢就提前結束。駱調彬說，往年在一個禮拜前就有信徒前來排隊，今年將取消前30名有神秘大禮包的項目，改由抽彩球方式進行。他表示，特別把每年前30名可獲得的大禮包改成抽獎方式，抽中好運彩球就可獲得大禮包，30份抽完就提前結束抽大禮包活動。駱調彬呼籲民眾活動當天一大早再來排隊，希望大家不要提前幾天來排隊，避免造成居民與營業店家的不便。有興趣參與的信眾可上白沙屯媽祖婆網站查詢相關資訊。

延伸閱讀

他玩歐洲帶飲料杯套！外國人問哪裡買 網笑：當國民外交

跨年前還有財運！命理師：3生肖喜獲意外之財

主管私下找她稱「被國稅局查稅」 社會人驚：在抓替死鬼