(影) 除了軍區 連人大都不聽習號令了? 北京急開會 傳趙樂際出手保下張又俠

[Newtalk新聞] 中國政府日前宣布針對中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立展開調查，外界普遍將此次解放軍高級官員落馬視為來自國家主席習近平的清洗，但傳出軍方普遍對習近平的舉動不滿，因此消極應對習的號令，中南海內部的政治局勢變化也引發國際輿論的廣泛關注。





近期有消息稱，為了滿足抓捕張、劉二人的法律基礎，習近平緊急召開了全國人民代表大會常務委員會議，試圖解除兩人的人大委員職務，但卻遭主持會議的人大常委會主任趙樂際的反對，相關話題也瞬間成為網友們的討論焦點。

X 推主「RICHARD FULL」指出，當地時間 4 日，中國政府於北京召開臨時全國人大常委會議，並在會議結束後發布聲明，宣布免除上海人大常委周新民、山東人大常委羅琦以及四川人大常委劉倉理等人的人民大會代表資格。





中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立於 1 月 24 日同時被查，此舉使得原本七人的中央軍委僅剩軍委主席習近平與副主席張升民。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)





「RICHARD FULL」表示，按慣例，人大常委會每 2 個月才會召開一次會議，推測此次緊急會議應該與習近平試圖透過法律手段，去除張又俠、劉振立等人人大常委身分的計畫有關。「RICHARD FULL」稱，根據《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的規定，只要還在任期內，人大代表就不得在未經許可的情況下被逮捕、刑事拘留或被提起公訴，除非獲得全國人大主席團的批准。





然而，此次的會議卻並未撤銷張、劉二人的人大代表資格，主席團也並未批准任何相關事項「RICHARD FULL」強調，在人大常委會沒有針對張又俠、劉振立做出任何決策的情況下，「對兩人採取的一切措施都可能被定義為非法行為」。「RICHARD FULL」認為，相關現象可能象徵著習近平試圖推動的議程已經開始在黨內遭受「軟性阻力」，推測張又俠、劉振立的相關案件可能發生「重大逆轉」。





網路上出現大批解放軍戰車開向北京的畫面，有網友稱是進京勤王救張又俠。 圖 : 翻攝自X





X 推主「新聞調查」也指出，做為人大常委會主任的趙樂際很可能也對抓捕張又俠、劉振立的行為抱持著反對的立場，並利用自己的職務「出手保下張又俠」，同時藉著緊急會議的機會「公然和習近平唱反調」。許多網友也發表回應，認為此次對張、劉二人的清洗確實違反了法律的程序，「但這也不是北京當局第一次這麼做了」。





X 推主「劉敏」則稱，此次人大會議的結果並非程序疏漏，「而是黨中央對習近平政策的一次『清晰的止步』」。「劉敏」表示，自從張又俠、劉振立等人落馬後，習近平對五大戰區的命令就出現了反應遲緩、選擇性沉默的現象，認為黨內、軍方一系列的消極反抗都象徵著整個中國的體系都不再願意「無條件配合習近平」。





「劉敏」也總結稱，習近平目前已經在軍隊、政府與黨內等多個層面同時遭遇各種阻力，「雖然權力仍在他手中，但卻已不再如以往那般暢通」。

