影/陳亭妃出線！柳采葳曝她有2特質：謝龍介要積極爭取中間選民

民進黨台南市長初選民調今（15）日公布，立委陳亭妃以2.69%贏過林俊憲，將代表民進黨參選，對決國民黨參選人謝龍介。對於這個結果，國民黨台北市議員柳采葳分享過去採訪經驗，她透露陳亭妃在地方經營對藍綠都挺好的，而且不會對媒體大小眼，並提醒謝龍介要特別留意，除非穩固藍營基本盤外，更要拓展中間選民。

國民黨台北市議員柳采葳。（圖／中天新聞）

根據民進黨中央今天公布初選民調成績，採對比式民調，設定對手為國民黨參選人謝龍介，結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計下週開會，並在21日提報中執會通過台南市長提名名單。

陳亭妃下午在安南區服務處受訪時提到，她將盡快安排向曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗，也會拜訪林俊憲，將林俊憲這段時間提出的事項納入未來政策規劃。她強調，初選過程中堅持不口水、不抹黑與不攻擊的原則，遵守兼任民進黨主席的賴總統所強調的不黨內互打精神。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

對此，柳采葳今日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》提到，過去她在擔任記者時，就很常遇到陳亭妃，她發現這個人不只做人到位，而且不會有差別待遇，即便是遇到立場偏藍的媒體，她也不會因為大小眼而不接受訪問，而且她在地方上，與藍綠之間的關係也都挺好的。

柳采葳直言，謝龍介要特別注意這一點，接下來的市長選戰，謝龍介要先將國民黨的基本盤固好，接著是如何拓展和抓住中間選民的票，更是能否勝選的關鍵。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

柳采葳更說，從這次初選結果得知，可以看出台南人對賴清德的失望，因為賴清德和新潮流想要掌控台南，偏偏卻用力過度，因此影響民進黨整體初選。她認為這個變數，謝龍介得好好抓住，讓台南鄉親對賴清德的失望，轉變成對國民黨的希望與信心，若能做到絕對有勝選的機會。

