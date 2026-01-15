影/陳亭妃台南初選勝出 郭正亮曝關鍵：謝龍介會難選很多

民進黨台南市長初選結果今（15）日上午出爐，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距，擊敗總統賴清德嫡系子弟兵林俊憲，將代表民進黨參選台南市長，對決國民黨立委謝龍介。對此，前立委郭正亮分析，陳亭妃的勝出，意味著謝龍介會難選很多，關鍵在於林俊憲的票不會跑，陳亭妃的票比較會跑。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

根據民進黨中央今天公布初選民調成績，採對比式民調，設定對手為國民黨參選人謝龍介，結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計下週開會並在21日提報中執會通過台南市長提名名單。

廣告 廣告

陳亭妃在受訪時提到，她將盡快安排向曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗，也會拜訪林俊憲，將林俊憲這段時間提出的事項納入未來政策規劃。她強調，初選過程中堅持不口水、不抹黑與不攻擊的原則，遵守兼任民進黨主席的賴總統所強調的不黨內互打精神。

民進黨立委陳亭妃初選勝出將代表參選台南市長。（圖／中天新聞）

對此，郭正亮今日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》提到，看到今日的民調結果，他比較意外的是，山水民調做出來的幾乎是平手，而且有沒有發現，連中央黨部都站在「正確的一方」。郭正亮透露，他之前看了多份民調，陳的民調都贏林10%以上，真的贏太多了，如果最後反輸真的不好看，估計反彈也很大。

郭正亮直言，陳亭妃擺明與賴系對抗已經10多年，還能維持這樣的民調，就知道台灣已有些人對賴清德有意見，若此時再不提名陳亭妃，後果恐怕很嚴重，這也是民進黨的主要考量。

國民黨台南市長參選人謝龍介。（資料照／中天新聞）

郭正亮認為，陳亭妃在初選勝出，這意味著謝龍介會難選很多，原因在於林俊憲的票不會跑，陳亭妃的則比較會跑。郭正亮解釋，林俊憲的基本盤是所謂的「忠黨愛國票」，跟著賴清德動，但是賴清德還是得幫陳亭妃站台，這些人不會改去支持謝龍介，還是會支持陳亭妃。

延伸閱讀

陳亭妃力壓林俊憲！賴清德一早零互動 謝寒冰狠酸：沒令我失望

要讓綠營台南執政40年？駁倒陳亭妃 謝龍介必須射出「三支箭」

天敵？陳亭妃贏得初選 謝龍介回應了