影/陳亭妃拒簽「切割郭信良」協議 蔡正元：簽了保證落選

民進黨2026台南市長參選人陳亭妃，昨（20）前往台南市議會拜會，但她拒絕簽署綠營23名議員連署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，雙方未達共識。對此，前立委郭正亮直言，這對陳亭妃是一種嚴重羞辱，若真簽下去不但顏面掃地，選情更是會大受影響，「一定落選，我敢保證」。

前立委蔡正元。（圖／中天新聞）

民進黨台南市議長邱莉莉及綠營23名議員連署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，內容分別是第一點要求與郭信良切割；第二點不能輔選國民黨籍、其他黨籍、及曾批判攻擊民進黨的無黨籍議員候選人；第三點要尊重黨團自主，支持黨團推出的正副議長候選人。不過陳亭妃並未簽署。

廣告 廣告

對此，蔡正元今（21）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》直言，這場會面根本就是一場「鴻門宴」，根本就不是和解或會談。

民進黨台南市議長邱莉莉及綠營23名議員連署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」。（資料照／中天新聞）

蔡正元進一步說明，過去邱莉莉和郭信良曾在議長選舉中正面交鋒，如今邱莉莉卻提出切割條款，這顯然並非是為了黨的偉大前途設想，也不是陳亭妃是否能順利接棒，而是憂心議長的位置是否保得住。

蔡正元直言，這個舉動對陳亭妃而言就是嚴重羞辱，尤其是背後的新潮流勢力意圖明顯，就是要她「徹底投降」，蔡正元甚至更說，「我跟你保證，一旦協議簽署了，陳亭妃一定落選」，原因就在於選民會質疑，陳亭妃是在議長和議員的壓力下低頭，「那我還投給妳陳亭妃當市長幹什麼？」不僅支持者會覺得很沒面子，甚至還會被國民黨嘲笑到底。

民進黨立委陳亭妃21日也對此事作出回應。（圖／中天新聞）

事實上，民進黨中執會在下午舉行嘉義縣長、台南市長和高雄市長提名記者會，現場媒體也問到這個問題，陳亭妃回應，若一份連署書所有議員都連署了，只等待她簽署，相信這個狀況在很多候選人身上從來沒發生過，並強調議員有什麼需求跟她說絕對都答應，但不用簽下這三個字，這樣好像互信程度就不夠了。

延伸閱讀

2026大選不怕藍白合？陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘直球對決

拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了

綠嘉縣、台南、高雄正式提名 賴清德喊話2點：不團結一定會輸