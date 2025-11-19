影／陳其邁餵安芝儇吃鹹酥雞 下秒「急煞撤回」超調皮XD

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

2025高雄鹹酥雞嘉年華15日在高雄大遠百追夢廣場舉行，除了市長陳其邁以外，韓籍啦啦隊女神安芝儇（안지현）也受邀出席。有趣的是，陳其邁與安芝儇在台上互動時，市長先是假裝要投餵對方，沒想到下秒把食物塞回自己嘴裡，逗趣的動作讓安芝儇及現場民眾都笑了出來。

直到第二次的陳其邁才沒有調皮，將鹹酥雞餵入對方口中，而安芝儇吃完以後，也立即比出2根大拇指，並且用中文說出「好吃」，對鹹酥雞非常滿意。

陳其邁（圖右）與安芝儇出席2025高雄鹹酥雞嘉年華。（圖／FB：陳其邁 Chen Chi-Mai）

