影／陳意涵爆氣！拍影片揭老公「藏三年秘密」 怒問：你是要自己住外面？





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

女星陳意涵與導演許富翔自 2018 年結婚後感情甜蜜，兩人也經常透過社群分享夫妻日常。今（10）日陳意涵曬出一段影片，揭發老公一件「藏了三年的秘密」，原來她在家中閣樓發現一組全新未拆封的電鍋組，困惑表示：「為什麼我們家需要這個東西？」

面對老婆追問，許富翔一開始還相當得意地說：「我買了三年。」不過被問到價錢時，他立刻調皮改口：「我是用全聯的貼紙換的」兩人最後也順利利用這台「沉睡三年」的電鍋，煮出粒粒分明的白飯。夫妻倆一來一往的甜蜜互動，讓不少網友看了都直呼超幸福。

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陳意涵拍攝影片揭開老公許富翔在家藏了三年的電鍋，逗趣影片笑翻網友。（圖／IG：chenyihan1112）





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