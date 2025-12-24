影/陳方隅踢館遭反嗆 謝寒冰：就是「紅孩兒2.0」

國民黨主席鄭麗文22日應邀到東吳大學政治系與師生對談，曾支持蔡英文的政治系副教授陳方隅尖銳提問，鄭麗文也反嗆問題很無腦。對此，媒體人謝寒冰指出，陳方隅就是「紅孩兒2.0」，應該先去指教自己的爸爸，同時不要再自我感覺良好、很丟人。

謝寒冰。(圖/中天新聞)

謝寒冰在今（24）日中天節目「中天辣晚報」上表示，陳方隅這就是臉湊上去給人家打，一點都不意外。陳方隅本來就是一個立場非常鮮明的獨派，當然個人的意識形態是一回事，可是在這種場合去佔用學生發問的時間，在現場又提2個提議、3個問題，連陳方隅的學生、現場主持人都說問題太多，因為時間實在超過太長，就佔用學生的時間。

謝寒冰指出，陳方隅提的問題，本身根本就是無厘頭，一聽就知道是無腦的問題，居然會說國民黨黨產有230多億元，民進黨只有6億元。這是在講什麼？國民黨黨產已被凍結都不知道嗎？黨產一直被凍結，帳面上230幾億是能幹嘛？不然去叫民進黨解禁、讓國民黨動用，所以提這個到底有什麼意義？

陳方隅。(圖/中天新聞)

謝寒冰說，陳方隅稱馬英九裁軍是因為他不愛台灣，他不想要增進台灣的軍事防衛能力，這已經被無數人打臉。首先鄭麗文已經回答，馬英九是採取募兵制，這世界上這麼多的國家都採取募兵制，難道美國也不想保衛自己嗎？難道其他的國家都不想保衛自己嗎？

謝寒冰表示，再來提到裁軍，老實說連蔡英文都裁過軍，陳水扁也裁軍，李登輝也裁軍，蔣經國都裁過軍，所以陳方隅到底在說什麼？這個人好不容易當到副教授，就問這種無腦問題，所以被人家嗆是剛好而已。

謝寒冰指出，核能流言終結者創辦人黃世修直接點出來，陳方隅的爸爸陳惠邦，之前為什麼出名？第一個，侵吞公款，第二個，陳方隅的爸爸在中國大陸那邊任教，所以為什麼人家說他是「紅孩兒2.0」，就跟沈伯洋一模一樣。

謝寒冰說，陳方隅的爸爸跑去賺紅錢，結果兒子在搞台獨，所以這些人都是一路貨色，賺紅錢的時候高興得很，自己要想辦法去蹭的時候，想辦法講自己主張的時候，就好像爸爸跟自己一點關係都沒有。如果陳方隅這麼喜歡去指教別人，要不要先去指教自己的爸爸？

謝寒冰指出，陳方隅最近還一直在臉書上跳針、一直在嗆，「你們都辯不贏我，怎麼樣？」謝寒冰嘲諷，「誰辯不贏你？你是被人家打臉打到滿地找牙，還辯不贏你？」真的不要自我感覺這麼良好，這樣很丟人。

